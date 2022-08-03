Без страха и лишних переживаний: простые советы, которые помогут научиться плавать

У каждого бывают собственные тайные страхи. Кому-то сложно подниматься на высокий этаж, кто-то панически боится пчел, а некоторым страшно заходить в воду. Однако летом очень хочется побороть все предостережения и научиться плавать.

Тогда возникает вопрос, как это сделать. Особенно если ты уже взрослый человек и испытываешь не столько страх утонуть, сколько сгореть от стыда. Такой вопрос мучил и меня в прошлом году.

К счастью, проблем со страхом утонуть не было, поскольку такого опыта ранее не имелось. Поэтому пришлось решать, как и где можно учиться плавать.

И чаще всего рекомендации сходятся на одном месте — бассейн. Это место, где нет волн и толпы людей, которые могли бы помешать учебе. Да и чувство безопасности значительно выше, когда знаешь, что вода очищена, а рядом всегда есть как минимум инструктор и бортик, а как максимум еще и тренер.

Лучшим решением, чтобы научиться плавать, будет взять уроки у профессионального пловца, который точно знает, как держаться на воде. У каждого свой ритм обучения. Кому-то может хватить основ и пары занятий, а некоторым будет спокойнее после хотя бы десяти занятий в бассейне.

Однако можно попробовать и самостоятельно научиться плавать, но стоит помнить несколько простых правил и попытаться выполнять некоторые упражнения, чтобы облегчить процесс обучения.

Простые правила, которые помогут держаться на воде

В первую очередь нужно научиться правильно дышать. Это позволит не только не наглотаться воды, но и постоянно держать тело на поверхности. Стабильное количество воздуха в легких будет держать тебя на плаву, как полунаполненную бутылочку с водой.

Еще одна вещь, о которой следует помнить — это расслабление. Когда мышцы не находятся в состоянии напряжения, им проще держаться на поверхности воды и держать баланс, чтобы не проваливаться.

Как только начинаешь суетиться и размахивать конечностями, тело сразу тянется ко дну. Кроме того, в постоянном напряжении может случиться судорога, что достаточно опасно даже для опытных пловцов. Поэтому лучше попробуй расслабиться, и вода будет держать тебя сама.

Упражнения для дыхания, которые помогут в обучении

Первые упражнения, которые сразу посоветует сделать любой тренер по плаванию, будут касаться дыхания.

Самое простое, что можно сделать — это держаться за бортик, сделать глубокий вдох, опустить лицо в воду и медленно выдохнуть носом или ртом. Когда воздух закончится, стоит только поднять лицо.

Также можно попытаться со временем чередовать дыхание. То есть набрать воздух, опустить лицо, сделать, например, три выдоха носом, а затем столько же ртом. Главное, чтобы их было одинаковое количество.

Такое простое упражнение поможет не пугаться моментов, когда во время плавания придется на несколько секунд опускать голову в воду. Кроме того, дыхание — это основа работы всех пловцов.

Еще несколько упражнений, чтобы начать учиться плавать

После упражнений на дыхание можно начать пытаться лечь на воду. Проще всего научиться сначала лежать на спине, держась за бортик. Таким образом, не придется переживать за то, что еще не совсем умеешь синхронизировать дыхание и движения в воде.

Затем на спине можно пробовать работать ногами. Стопы и икры должны быть расслаблены и поочередно двигаться.

После этого можно взять в руки специальную дощечку, которая будет держать тебя на поверхности, и с ней попытаться плыть на спине, плавно двигая ногами от бедра.

Если решишься перейти к плаванию лицом вниз, то нужно начинать у бортика, но добавляя еще и движения головой и дыхательные упражнения.

Например, одной рукой держишься за бортик, другой пытаешься грести и поворачивать корпус. Дыхание нужно синхронизировать так, чтобы вдох делался с положением головы на боку, когда ухо погружено в воду. В это время другая рука выныривает наверх, а когда она гребет в воде, голова поворачивается в воду и делается выдох.

Впоследствии можно менять руки и тоже тренироваться, держась за бортик. Позже можно брать дощечку и с ней проплывать сначала 25 м, а затем увеличивать расстояние до 100 м.

Однако все же безопаснее и проще будет первое время учиться с тренером, который сможет учесть все личные пожелания и особенности организма. Кроме того, он может подсказать, как справиться со страхом воды.

А чтобы найти лучшее место для своих учений, читай наш гид по лучшим бассейнам Киева.

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