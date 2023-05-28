Не только резиновая шапочка? Что нужно для занятий плаванием

Когда теплое время года набирает обороты и отметки на термометре, ко многим сразу приходит огромное желание залезть в воду.

Но пока открытые водоемы не так уж доступны для украинцев из-за угроз, которые несет военное время, бассейны всегда готовы приветствовать у себя гостей. Кроме того, для тех, кто еще не успел овладеть таким видом спорта, как плавание — именно это место будет идеальным, чтобы начать обучение. Однако что нужно взять с собой в бассейн?

Что нужно взять с собой в бассейн

медицинская справка (форма 028/о);

купальник;

шапочка для плавания;

очки для плавания;

полотенце;

обувь для бассейна (желательно резиновая);

средства интимной гигиены;

косметические средства;

фен (по желанию);

перекус (по желанию).

Зачем нужно брать столько вещей в бассейн

Прежде всего, стоит позаботиться о наличии медицинской справки — форма 028/о, как для детей, так и для взрослых. Ее можно взять у своего семейного врача, или врача-консультанта. Без нее посещение бассейна практически невозможно.

Купальник тоже является как необходимым элементом, так и достаточно понятным каждому человеку. Ведь в другой одежде о посещении бассейна не может идти речи.

Но шапочка и очки могут быть только опцией. Об их необходимости стоит спросить либо на рецепции бассейна, либо, например, у тренера, к которому планируешь идти учиться плавать.

А вот резиновая обувь нужна для безопасного пребывания в бассейне, поскольку без нее человек может поскользнуться на влажном полу.

Такие вещи, как полотенце, резиновая обувь, средства интимной гигиены, фен и перекус — часто отвечают за личный комфорт. Без них иногда кто-то может обойтись, но тогда пребывание в бассейне вряд ли доставит столько удовольствия, сколько могло бы.

У каждого бывают собственные потаенные страхи. Кому-то сложно подниматься на самый высокий этаж, а некоторым страшно заходить в воду. Но летом хочется преодолеть все препятствия. Поэтому читай простые советы, которые помогут научиться плавать.

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