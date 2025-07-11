Пляжный сезон в Одессе 2025: какие пляжи открыты для одесситов и гостей города

Возможность купаться в украинском Черном и Азовском морях отнял у нас враг. Из-за оккупации и минного загрязнения сейчас и еще несколько лет не рекомендуется купаться в этих морях. Но можно ли хотя бы позагорать и помочить ноги? Читай, какие пляжи в Одессе открыты для посетителей.

Можно ли купаться в Одессе 2025: открытые пляжи

Несмотря на все, россияне одесситам — не указ, ведь подготовка к пляжному сезону 2025 закончена. Одесситы и местные власти даже ждут наплыва туристов! Ведь многие украинцы уже соскучились по родному морю и пляжным деликатесам.

По состоянию на 11 июля открыты следующие пляжи:

Центральный городской пляж;

Инклюзивный пляж Бескрайний;

Буфет на Малом Фонтане;

Гранд Петтин;

Итака;

Куба;

пляж Калетон;

Муниципальный пляж Чайка;

Сигал Бич;

Муниципальный пляж Курортный;

Паблик.

Кроме этого открыт один пляжный участок в Измаильском районе, поселке Приморском.

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток пребывание людей у ​​моря запрещено!

Напомним, что посещение пляжей в Одессе имеет ряд правил.

Во время воздушной тревоги люди должны следовать в укрытия, которые должны быть расположены рядом. Уведомлять полицию или ГСЧС в случае обнаружения подозрительных предметов. Пребывание на пляжах запрещено при штормах выше 2 баллов. Нельзя находиться вне зон купания. Нельзя находиться на береговых постройках.

Плавать на собственных плавсредствах в акватории во время войны запрещено всем, кроме спасательных служб.

Раньше мы рассказывали, как предотвратить болезни во время купания в озерах и реках.

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