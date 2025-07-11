Пляжный сезон в Одессе 2025: какие пляжи открыты для одесситов и гостей города

Фото Unsplash Возможность купаться в украинском Черном и Азовском морях отнял у нас враг. Из-за оккупации и минного загрязнения сейчас и еще несколько лет не рекомендуется купаться в этих морях. Но можно ли хотя бы позагорать и помочить ноги? Читай, какие пляжи в Одессе открыты для посетителей. Можно ли купаться в Одессе 2025: открытые пляжи Несмотря на все, россияне одесситам — не указ, ведь подготовка к пляжному сезону 2025 закончена. Одесситы и местные власти даже ждут наплыва туристов! Ведь многие украинцы уже соскучились по родному морю и пляжным деликатесам. По состоянию на 11 июля открыты следующие пляжи: Центральный городской пляж; Инклюзивный пляж Бескрайний; Буфет на Малом Фонтане; Гранд Петтин; Итака; Куба; пляж Калетон; Муниципальный пляж Чайка; Сигал Бич; Муниципальный пляж Курортный; Паблик. Кроме этого открыт один пляжный участок в Измаильском районе, поселке Приморском. Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено! Читать по теме Хлор спасает не от всего! Какие болезни, можно подцепить в бассейне и опасен ли мокрый купальник Безопасно ли плавать в бассейне? Какие болезни там можно подцепить, а какие невозможно. Напомним, что посещение пляжей в Одессе имеет ряд правил. Во время воздушной тревоги люди должны следовать в укрытия, которые должны быть расположены рядом. Уведомлять полицию или ГСЧС в случае обнаружения подозрительных предметов. Пребывание на пляжах запрещено при штормах выше 2 баллов. Нельзя находиться вне зон купания. Нельзя находиться на береговых постройках. Плавать на собственных плавсредствах в акватории во время войны запрещено всем, кроме спасательных служб.Раньше мы рассказывали, как предотвратить болезни во время купания в озерах и реках. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отдых, Отпуск, Одесса Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter