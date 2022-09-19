Безкоштовна вакцинація тварин в Україні: де та хто може отримати?

Повномасштабне вторгнення Росії до України принесло страждання не лише людям, а й братам нашим меншим: тисячі хатніх тваринок опинилися без господарів на вулиці. А ті тваринки, яких господарі не покинули, також обмежуються у базових потребах через значне здорожчання необхідного харчування, медичного догляду та грумінгу.

Через війну катастрофічно високо стрибнули ризики поширення сказу серед тварин. Така тенденція несе загрозу не лише тваринам, а й людям.

Зараз в Україні розпочалася кампанія з безкоштовної стерилізації, чипування та вакцинації тварин.

Кандидат ветеринарних наук Наталія Ігнатенко нагадала про симптоми хвороби, методи лікування сказу та нову програму для домашніх улюбленців.

Симптоми сказу у собаки

На першій стадії захворювання собака стає незвично доброю або лякливою.

Далі сказ стає найпомітнішим: тварина стає перезбудженою, нервовою, злою, у неї порушується координація, узгодженість рухів, помітне тремтіння у тілі.

Останній етап хвороби настає за три або чотири дні до смерті — характеризується паралічами, комою.

Симптоми сказу у котів

Хворі на сказ коти є небезпечнішими за собак, бо симптоми хвороби у них непомітні.

Такі тваринки ховаються, забиваються в недоступні місця. При спробі витягти їх — кусаються.

До речі, за останні роки коти стали значно частішим джерелом інфекції для людини аніж собаки.

Через небезпечну епідеміологічну ситуацію в країні зараз усім власникам домашніх тварин слід провести вакцинацію та чипування своїх улюбленців. На щастя, зараз світова спільнота допомагає й господарям братів наших менших.

Українська ветеринарна асоціація дрібних тварин (USAVA) розпочала програму з чипування, стерилізації та вакцинування — Захисти свою тварину. Послуги стали доступними у найбільших містах країни: Києві, Одесі, Харкові та Львові.

Скористатися допомогою можуть ті, хто зараз опинився у скрутній ситуації.

Де можна зробити безкоштовну вакцинацію для тварин

Послуги можна отримати за адресами по містах.

Київ

Ветеринарна клініка доктора Медведєва, вул. Феодори Пушиної, 25 (+380932650229).

Одеса

Ветеринарна клініка ВетПрем’єр, вул. Іцхака Рабіна, 7 (+380678225252).

Харків

Цілодобова ветеринарна клініка ДОВІРА, вул. Клочківська, 191д (+380680793982).

Львів

Ветеринарна клініка Ветсервіс, вул. Рубчака, 21Б, (+380965321685).

Варто уважно стежити за поведінкою свого улюбленця, аби не сталося найстрашнішого: якщо твій собака відмовляється від корму — це може бути небезпечним симптомом.

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