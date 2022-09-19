Безкоштовна вакцинація тварин в Україні: де та хто може отримати?

Повномасштабне вторгнення Росії до України принесло страждання не лише людям, а й братам нашим меншим: тисячі хатніх тваринок опинилися без господарів на вулиці. А ті тваринки, яких господарі не покинули, також обмежуються у базових потребах через значне здорожчання необхідного харчування, медичного догляду та грумінгу.
Через війну катастрофічно високо стрибнули ризики поширення сказу серед тварин. Така тенденція несе загрозу не лише тваринам, а й людям.
Через війну катастрофічно високо стрибнули ризики поширення сказу серед тварин. Така тенденція несе загрозу не лише тваринам, а й людям.
Зараз в Україні розпочалася кампанія з безкоштовної стерилізації, чипування та вакцинації тварин.
Кандидат ветеринарних наук Наталія Ігнатенко нагадала про симптоми хвороби, методи лікування сказу та нову програму для домашніх улюбленців.
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До речі, за останні роки коти стали значно частішим джерелом інфекції для людини аніж собаки.
До речі, за останні роки коти стали значно частішим джерелом інфекції для людини аніж собаки.
Через небезпечну епідеміологічну ситуацію в країні зараз усім власникам домашніх тварин слід провести вакцинацію та чипування своїх улюбленців. На щастя, зараз світова спільнота допомагає й господарям братів наших менших.
Українська ветеринарна асоціація дрібних тварин (USAVA) розпочала програму з чипування, стерилізації та вакцинування — Захисти свою тварину. Послуги стали доступними у найбільших містах країни: Києві, Одесі, Харкові та Львові.
Скористатися допомогою можуть ті, хто зараз опинився у скрутній ситуації.
Послуги можна отримати за адресами по містах.
Варто уважно стежити за поведінкою свого улюбленця, аби не сталося найстрашнішого: якщо твій собака відмовляється від корму — це може бути небезпечним симптомом.
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