Безкоштовна вакцинація тварин в Україні: де та хто може отримати?

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Вересня 2022, 15:00
Безкоштовна вакцинація тварин
Фото: Pexels

Більше новин
Історія пенсіонерки зі звільненої Харківщини про окупацію
Півроку сиділа в погребі без їжі, але дбала не тільки про себе. Історія пенсіонерки з деокупованої Харківщини
Секрети фрілансу
Високий заробіток удома? Розповідаємо про секрети фрилансу разом з людьми, що працюють віддалено
газ
Газ подорожчає! Скільки доведеться платити за блакитне паливо
Як сформувати особистий бюджет
Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Історія пенсіонерки зі звільненої Харківщини про окупацію
Півроку сиділа в погребі без їжі, але дбала не тільки про себе. Історія пенсіонерки з деокупованої Харківщини
газ
Газ подорожчає! Скільки доведеться платити за блакитне паливо
Військовополонені жінки — скільки їх у руках росіян
З вагітними немає зв’язку з квітня! Скільки українських жінок у полоні РФ
Як подолати розлуку та налагодити зв'язок між батьком та дитиною
Як подолати розлуку та налагодити зв’язок між батьком та дитиною — поради від Татоhub

Відео
0:04:09
Історія пенсіонерки зі звільненої Харківщини про окупацію

Півроку сиділа в погребі без їжі, але дбала не тільки про себе. Історія пенсіонерки з деокупованої Харківщини
0:04:24
Військовополонені жінки — скільки їх у руках росіян
З вагітними немає зв’язку з квітня! Скільки українських жінок у полоні РФ
0:03:25
Як подолати розлуку та налагодити зв'язок між батьком та дитиною
Як подолати розлуку та налагодити зв’язок між батьком та дитиною — поради від Татоhub
Російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС: наслідки обстрілу
300 м до ядерної катастрофи! Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:59
Обстріл Таврійського 18.09.2022 - ракетний удар по Запорізькій області
Військові цілі — школа та будинок культури. Росіяни не пошкодували ракет для селища Таврійське на Запоріжжі
російські окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС
Прицільні атаки по українській енергосистемі: російські окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС
0:04:26
Звільнена Харківська область: селище Малі Проходи
Абсолютно все обмальовано “зетками” — що побачили журналісти у селищі за 10 км від кордону з Росією
0:04:30
Музей Булгакова
Лютому українофобу та монархісту — шана в центрі Києва? Що буде з музеєм Михайла Булгакова 
Урсула фон ер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: впливова політикиня та жінка зі щирим серцем
Більше відео
Як приготувати ледачі голубці: в духовці, в мультиварці, на сковороді
Читати далі
Простіше нікуди! Рецепт лінивих голубців у духовці, мультиварці, на сковороді й у каструлі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь