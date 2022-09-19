Бесплатная вакцинация животных в Украине: где и кто может получить?

Полномасштабное вторжение России в Украину принесло страдания не только людям, но и братьям нашим меньшим: тысячи домашних животных оказались без хозяев на улице. А животные, которых хозяева не покинули, также ограничиваются в базовых потребностях из-за значительного удорожания необходимого питания, медицинского ухода и груминга.
Из-за войны катастрофически высоки риски распространения бешенства среди животных. Такая тенденция несет угрозу не только животным, но и людям.
Из-за войны катастрофически высоки риски распространения бешенства среди животных. Такая тенденция несет угрозу не только животным, но и людям.
Сейчас в Украине началась кампания по бесплатной стерилизации, чипированию и вакцинации животных.
Кандидат ветеринарных наук Наталья Игнатенко напомнила о симптомах болезни, методах лечения бешенства и новой программе для домашних любимцев.
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Кстати, за последние годы кошки стали гораздо более частым источником инфекции для человека, чем собаки.
Кстати, за последние годы кошки стали гораздо более частым источником инфекции для человека, чем собаки.
Из-за опасной эпидемиологической ситуации в стране сейчас всем владельцам домашних животных следует провести вакцинацию и чипирование своих любимцев. К счастью, мировое сообщество помогает и хозяевам братьев наших меньших.
Украинская ветеринарная ассоциация мелких животных (USAVA) начала программу по чипированию, стерилизации и вакцинированию — Захисти свою тварину. Услуги стали доступны в крупнейших городах страны: Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
Воспользоваться помощью могут те, кто сейчас оказался в затруднительной ситуации.
Услуги можно получить по адресам города.
Следует внимательно следить за поведением своего любимца, чтобы не произошло самого страшного: если твоя собака отказывается от корма — это может быть опасным симптомом.
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