Бесплатная вакцинация животных в Украине: где и кто может получить?

Полномасштабное вторжение России в Украину принесло страдания не только людям, но и братьям нашим меньшим: тысячи домашних животных оказались без хозяев на улице. А животные, которых хозяева не покинули, также ограничиваются в базовых потребностях из-за значительного удорожания необходимого питания, медицинского ухода и груминга.

Из-за войны катастрофически высоки риски распространения бешенства среди животных. Такая тенденция несет угрозу не только животным, но и людям.

Сейчас в Украине началась кампания по бесплатной стерилизации, чипированию и вакцинации животных.

Кандидат ветеринарных наук Наталья Игнатенко напомнила о симптомах болезни, методах лечения бешенства и новой программе для домашних любимцев.

Симптомы бешенства у собаки

На первой стадии заболевания собака становится необычно доброй или пугливой.

Дальше бешенство становится самым заметным: животное становится перевозбужденным, нервным, злым, у него нарушается координация, согласованность движений, заметная дрожь в теле.

Последний этап болезни наступает за три или четыре дня до смерти — характеризуется параличами, комой.

Симптомы бешенства у кошек

Больные бешенством кошки опаснее собак, потому что симптомы болезни у них незаметны.

Такие животные прячутся, забиваются в недоступные места. При попытке вытащить их — кусаются.

Кстати, за последние годы кошки стали гораздо более частым источником инфекции для человека, чем собаки.

Из-за опасной эпидемиологической ситуации в стране сейчас всем владельцам домашних животных следует провести вакцинацию и чипирование своих любимцев. К счастью, мировое сообщество помогает и хозяевам братьев наших меньших.

Украинская ветеринарная ассоциация мелких животных (USAVA) начала программу по чипированию, стерилизации и вакцинированию — Захисти свою тварину. Услуги стали доступны в крупнейших городах страны: Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

Воспользоваться помощью могут те, кто сейчас оказался в затруднительной ситуации.

Где можно сделать бесплатную вакцинацию для животных

Услуги можно получить по адресам города.

Киев

Ветеринарная клиника доктора Медведева, ул. Феодоры Пушиной, 25 (+380932650229).

Одесса

Ветеринарная клиника ВетПремьер, ул. Ицхака Рябина, 7 (+380678225252).

Харьков

Круглосуточная ветеринарная клиника ДОВІРА, ул. Клочковская, 191д (+380680793982).

Львов

Ветеринарная клиника Ветсервис, ул. Рубчака, 21Б, (+380965321685).

Следует внимательно следить за поведением своего любимца, чтобы не произошло самого страшного: если твоя собака отказывается от корма — это может быть опасным симптомом.

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