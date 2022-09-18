Съешь еще кусочек “за маму и папу”! Почему собака отказывается от корма и как наладить питание

Домашний любимец — действительно полноценный член семьи, за которого мы переживаем так же, как и за людей.

Когда собака или кошка отказываются от еды, владелец сразу начинает беспокоиться за их здоровье. И не зря. Ведь причины отсутствия у питомца аппетита могут быть разнообразными.⠀

Ветеринар Инга Оганова рассказала, чем опасен отказ животного от еды и как наладить режим питания.

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Причины отказа собаки от корма

Если собака или кошка отказываются от еды, то это может свидетельствовать о:

инфекционных болезнях;

попадании постороннего тела в желудочно-кишечный тракт;

воспалительных процессах в ЖКТ — от полости рта до собственно кишечника;

других заболеваниях с воспалительными процессами;

заболеваниях, при которых возникает интоксикация в организме (почечная недостаточность, отравление и т.п.);

внутреннем кровотечении;

половой охоте;

стрессе;

испорченном корме.

Иногда причиной отказа от корма может быть страх. Например, если раньше более сильное животное не подпускало четырехлапого к миске, то потом он может бояться приближаться к месту кормления.

А еще часто владельцы сами балуют животных, предлагая им разнообразную пищу. Тогда домашний любимец хочет манипуляциями получить вкусненькое, отказываясь от своего основного рациона.

Потакать нужно только сильно истощенным животным, которых нужно накормить любой ценой. У здорового животного должен быть строгий режим питания, — говорит Оганова.

Поскольку причин отсутствия аппетита может быть очень много, животное необходимо как можно быстрее показать ветеринару. И если дело действительно в болезни, то можно будет приступить к лечению.

Как наладить режим питания для собаки

Ветеринар поделилась несколькими советами, как снова вернуть хвостатому нормальный режим питания:

корми всегда в одно и то же время;

не оставляй корм в свободном доступе между кормлениями;

больше гуляй и играй с животным;

не делай акцент на сладостях, если даешь их собаке (не меняй интонацию своего голоса);

не уговаривай животное поесть, а просто убери миску до следующего кормления.

Если же говорить о котах, то их часто перекармливают. Поэтому они и отказываются есть. Ведь сейчас кошки преимущественно живут в квартирах и тратят меньше энергии, чем получают.

Обращай внимание, сколько корма получает твой любимец. Помни, что перекармливание, неправильно составленный рацион и отсутствие режима питания могут стать причинами проблем со здоровьем животного.

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