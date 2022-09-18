З’їж ще шматочок “за маму й тата”! Чому песик відмовляється від корму та як налагодити харчування

Домашній улюбленець — справді повноцінний член родини, за якого ми переживаємо так само, як і за людей.

Коли собака чи кішка відмовляються від їжі, то власник одразу починає турбуватись за їхнє здоров’я. І не дарма. Адже причини відсутності у вихованця апетиту можуть бути різноманітними.⠀

Лікарка-ветеринар Інга Оганова розповіла, чим небезпечна відмова тварини від їжі та як налагодити режим харчування.

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Причини відмови собаки від корму

Якщо собака чи кішка відмовляються від їжі, то це може свідчити про:

інфекційні хвороби;

потрапляння стороннього тіла в шлунково-кишковий тракт;

запальні процеси в ШКТ — від ротової порожнини до власне кишківника;

інші захворювання із запальними процесами;

захворювання, за яких виникає інтоксикація в організмі (ниркова недостатність, отруєння тощо);

внутрішні кровотечі;

статеве полювання;

стрес;

зіпсований корм.

Інколи причиною відмови від корму може бути страх. Наприклад, якщо раніше сильніша тварина не підпускала чотирилапого до миски, то потім він може боятись наближатись до місця годування.

А ще доволі часто власники самі розбещують тварин, пропонуючи їм різноманітну їжу. Тоді домашній улюбленець хоче маніпуляціями отримати смачненьке, відмовляючись від свого основного раціону.

Потурати потрібно тільки сильно виснаженим тваринам, яких потрібно нагодувати за будь-яку ціну. У здорової тварини має бути суворий режим харчування, — каже Оганова.

Оскільки причин відсутності апетиту може бути дуже багато, то тварину необхідно якомога швидше показати ветеринару. І якщо справа дійсно у хворобі, то можна буде почати лікування.

Як налагодити режим харчування для собаки

Лікарка-ветеринар поділилась кількома порадами, як знову повернути хвостатого до нормального режиму харчування:

годуй завжди в один і той же час;

не залишай корм у вільному доступі між годуваннями;

більше гуляй та грай з твариною;

не роби акцент на солодощах, якщо даєш їх собаці (не змінюй інтонацію свого голосу);

не вмовляй тварину поїсти, а просто прибери миску до наступного годування.

Якщо ж говорити про котів, то їх часто перегодовують. Тому вони й відмовляються їсти. Адже нині коти переважно живуть у квартирах та витрачають менше енергії, ніж отримують.

Звертай увагу на те, скільки корму отримує твій улюбленець. Пам’ятай, що перегодовування, неправильно складений раціон та відсутність режиму харчування можуть стати причинами проблем зі здоров’ям тварини.

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