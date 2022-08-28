Чотирилапого в сім’ю: що треба знати тим, хто хоче завести собаку, та як підготуватися до цього кроку

Через бойові дії в Україні поширилося явище “всиновлення” тварин з притулків — особливо собак. Загалом, така тенденція є позитивною, оскільки в людей розвивається почуття відповідальності, а тварини отримуватимуть належний догляд. Але існує кілька “але”.

Деколи ми не звертаємо увагу на насправді важливі аспекти, коли керуємося бажанням допомогти тваринам. То про що потрібно заздалегідь подумати тим, хто охоче взяти собаку з притулку — поділився спеціаліст з питань психології та поведінки собак Артем Ахметсафін.

Звідки в людини виникає бажання завести собаку?

Як правило, це емоційне рішення, на яке людина зважується з тим чи інших суб’єктивних причин. І часто людина, що ніколи не стикалася з такою ситуацією раніше, малює у своїй голові набагато красивіші від реальності картинки.

Собака — це не “тут і зараз”, а перспектива на наступні 10-15 років.

— До того ж, саме зараз, під час війни, більшість із нас мають постійний коктейль із емоцій, і спрямувати їх на порятунок собаки з притулку може бути грою людської психіки для полегшення власного стану, тобто сублімацією, — пояснює Артем.

Про що варто подумати перед тим, як брати собаку з притулку

Перше і головне правило — з собаками майже як із дітьми: у чотирилапих немає при народженні мети зробити щасливим/щасливою свого господаря, вони народжуються аби жити своє життя та задовольняти свої емоції й потреби.

Часто собачі психологічні потреби гостро розходяться із бажаннями та потребами господаря, але така вже природа — і наша, і їхня.

Тож варто бути готовим до важкої праці над вихованням собаки.

Якщо ти часто будеш бавитися з собакою, вона ніколи тебе не поважатиме, а отже й не буде слухати того, з ким може легко конкурувати.

Як результат — неслухняна собака, воля якої все життя буде дуже обмежена нами ж.

Неслухняній собаці, на відміну від врівноваженої, соціальної та слухняної собаки, багато чого не можна: наприклад, гуляти без повідця. Але ж гуляти без повідця — це найприродніший спосіб пересування собаки й одна з її ключових потреб на вулиці.

Не борися та не грай у перетягування із собакою. Слово “боротьба” каже саме за себе: якщо навчити собаку боротися з людиною в одній ситуації, то з великою ймовірністю собака спробує боротися з господарем і в іншій. Щойно ти запропонуєш боротися, тобто оскаржиш свою позицію в стосунках, — ти вже програв(-ла).

Ще один ключовий фактор — час. Для собаки ти маєш виділяти щонайменше три години на день— прогулянки, миття лап, годування.

Тож, виходячи з усього цього робимо висновок: рішення про нового члена в сім’ї — собаки — має бути на 80% раціональним, і лише на 20% емоційним. Лише якщо всі ці умови підходять для потенційного власника собаки, то можна переходити до наступного — вибору улюбленця.

Питання етики та комфорту: чи доречно обирати собаку як товар?

А ось тут собаку можна прирівняти до партнера по життю: вибір улюбленця має виходити з темпераменту власника. Бо повільній, м’якій та спокійні й особі буде важко вжитися з активною, вольовою та незалежною собакою.

Так само, відштовхуючись від своїх реалій можна орієнтуватися й на розміри собаки: аби собаці було зручно у житлі та щоб господар зміг/змогла втримати собаку на повідці. Те саме із фінансами — собаки є досить дорогими у забезпеченні: харчування, лікування, обслуговування, дозвілля.

Собака має подобатись вам зовнішньо, але це точно не головний фактор, за яким треба обирати улюбленця. На першому місці завжди має бути темперамент та розміри.

Як підготувати дім до нового члена сім’ї?

Варто одразу показати собаці всі рутинні дії, які є звичними для цього дому, а також місця для собаки: де її годуватимуть та де їй можна/не можна лежати.

Такі дії зменшать стрес для собаки — бо що більш зрозумілими будуть умови для собаки та закриті її потреби, тим швидше вона звикне до нових людей навколо себе. Це так само, як і у людей — коли ми живемо не вдома, нас цікавлять побутові питання, і що швидше ми їх налагоджуємо, то спокійніше почуваємося.

Адаптацію та зменшення стресу гарантують не корм та велика кількість іграшок, а поведінка нового господаря.

Також, перш ніж привести собаку додому вперше, експерт рекомендує спочатку прогулятися разом 1,5-2 години — якщо фізично собака на це спроможний і не має страху щодо довкілля.

Це треба, щоб пес провів час із тобою, придивився до тебе, трохи звик і втомився. Щоб, коли ви прийдете додому, він хоч трохи тобі довіряв і хотів відпочивати в домашньому середовищі.

Головні та часті питання

Що робити, якщо цуценя скавулить : для собак важливо мати фізичний контакт із людиною. Собака може скавуліти в перші дні, коли все навколо нове, а його самого відірвали від інших собак. Тож важливо облаштувати побут так, аби мати змогу просто бути поруч із цуценям: наприклад — поставити лежак собаки біля дивану, де відпочиває господар;

: для собак важливо мати фізичний контакт із людиною. Собака може скавуліти в перші дні, коли все навколо нове, а його самого відірвали від інших собак. Тож важливо облаштувати побут так, аби мати змогу просто бути поруч із цуценям: наприклад — поставити Чи варто брати відпустку у перші дні, коли з’явився собака : так, це рекомендовано. Таким чином межі дозволеного та спільний побут буде налагоджено швидше, і собака звикне до нових умов.

: так, це рекомендовано. Таким чином межі дозволеного та спільний побут буде налагоджено швидше, і собака звикне до нових умов. Як вибудовувати стосунки правильно, пестити чи ні : напевно, тут варто ставити на місце собаки себе та моделювати ситуацію зі свого боку бачення. Тобто, чи хотів(-ла) б ви, аби тебе хтось забрав до себе й одразу ліз гладити по голові чи слідкував за тобою по п’ятах? Власне, так варто діяти і з собакою: потрібно показати безпечне середовище, в якому собаці буде комфортно. За виховання можна братися через деякий час.

: напевно, тут варто ставити на місце собаки себе та моделювати ситуацію зі свого боку бачення. Тобто, чи хотів(-ла) б ви, аби тебе хтось забрав до себе й одразу ліз гладити по голові чи слідкував за тобою по п’ятах? Власне, так варто діяти і з собакою: потрібно показати безпечне середовище, в якому собаці буде комфортно. За виховання можна братися через деякий час. Як спілкуватися з собакою : спілкуйся з нею нормальним, спокійним голосом, а не “мультяшним”. Використовуй мову та слова як сигнали: “До мене”, “Стій”, “На”, “Пішли” тощо. Собаки не розуміють мови; якщо багато з ними говорити, вони не надаватимуть значення словам-сигналам, бо людина постійно говорить, як увімкнений фоном телевізор.

: спілкуйся з нею нормальним, спокійним голосом, а не “мультяшним”. Використовуй мову та слова як сигнали: “До мене”, “Стій”, “На”, “Пішли” тощо. Собаки не розуміють мови; якщо багато з ними говорити, вони не надаватимуть значення словам-сигналам, бо людина постійно говорить, як увімкнений фоном телевізор. Спільний побут та відпочинок: не годуй собаку своєю їжею. Не бери собаку у свою постіль, бо місце відпочинку має бути лише для одного.

Головне правило

Не створюй штучного збудження в собаці словами та вчинками, бо це стане базовим емоційним станом поруч із господарем. Саме стан емоційного збудження потім реалізується у вигляді вчинків, що спричиняють проблемну поведінку.

Собака, що ганяє котів, — збуджений; агресивний собака, що кидається на іншого, — збуджений; собака, що натягує повідець, — збуджений, тощо.

Коли ми штучно збуджуємо собак просто задля розваги, ми знищуємо можливість нервової системи контролювати збудження та тренуємо здатність вмикатися за частку секунди, а вимикач з емоційного стану стає чимось нереальним для собаки та її організму.

Також не забудь про медичне забезпечення тварини — знайди свого ветлікаря та попіклуйся про проведення всіх необхідних щеплень та медоглядів. А якщо ти не маєш змоги їздити до ветлікарні чи ще не обрав(-ла) свого лікаря для собаки — знайди Telegram-бот Твій вет Київ.

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