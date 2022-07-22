Втратили господарів через війну: як на ВДНГ створили прихисток для тварин

Від війни Росії в Україні потерпають не лише люди, але й тварини. Тому у Виставковому центрі, що в Києві, діє тимчасовий притулок для чотирилапих.

Усі домашні улюбленці, які втратили господарів через війну та були евакуйовані із зон бойових дій з-під обстрілів, тепер мають нову оселю. Усі охочі можуть як просто погратися з ними, так і взяти на виховання в родину.

Проте волонтери попереджають, що спершу потрібно познайомитися з тваринами. Це необхідно, щоб вони не боялись людей.

Керівниця притулку Виставковий центр Наталя Мазур розповідає, що заклад відкрив свої двері ще 31 березня та працює у постійному режимі вже три місяці.

За цей час через руки притулку пройшло понад 170 тварин, 150 з них — прилаштовані. Серед них як котики, так і собачки.

Дехто з людей ходить до притулку постійно. Та й гуляти з тваринами є де — на Виставковому центрі велика територія, а поруч ще й ліс.

Так днями притулок влаштував день відкритих дверей. Люди вишикувались у довжелезну чергу, щоб познайомитися з тваринами, погуляти з ними або й узагалі забрати додому.

Це дійсно високий рівень емпатії українців, тому що люди допомагають як одне одному, так і тваринам, — ділиться думками Наталя Мазур.

Однак деякі тваринки не лише дарують радість українцям, але й допомагають українській армії. Читай, як видри кайфують на Балі та донатять на ЗСУ.

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