Шукали та рятували: як сімейна пара прихистила у себе сотні собак та котів, що лишились без господарів

У перші дні війни Віра та Валерій Петриковичі взялися рятувати з-під обстрілів покинутих чотирилапих. Усіх прихистили у себе вдома.

У ті пекельні дні, коли ще над головою постійно літали ракети, жінці писали сусіди та просили знайти їх домашніх улюбленців, яких вони змушені були залишити.

Віра координувала пошуки, а Валерій їздив і розшукував чотирилапих. Одних знаходив одразу, а іншим лишав їжу та воду.

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Спершу шукали покинутих тварин лише в Горенці, а згодом і в Гостомелі, Бородянці, Пущі-Водиці та Мощуні.

Годували й ховали тваринок біля себе у підвалі. Згодом знайшли ветеринарів, які допомагали подружжю лікувати, вакцинувати та стерилізувати тваринок.

За увесь час Вірі та Валерію вдалось врятувати ще 300 котиків та 150 собак. Частину врятованих тваринок пара евакуювала ще в березні на Миколаївщину, де чотирилапих прихистили небайдужі. Інших забрали попередні або нові господарі.

Тепер волонтери мріють створити затишний притулок для чотирилапих, але для цього їм потрібні кошти та чимала територія. А поки разом з ними зараз живе 47 котів та 13 собак.

Врятував свого часу домашніх улюбленців і Миколаївський зоопарк. Читай, які екзотичні тварини живуть у звіринці та хто народився під час війни.

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