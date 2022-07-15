Искали и спасали: как семейная пара приютила у себя сотни собак и кошек, оставшихся без хозяев

В первые дни войны Вера и Валерий Петриковичи принялись спасать из-под обстрелов брошенных четвероногих. Всех приютили у себя дома.

В те дни, когда еще над головой постоянно летали ракеты, женщине писали соседи и просили найти их домашних любимцев, которых они вынуждены были оставить.

Вера координировала поиски, а Валерий ездил и разыскивал четвероногих. Одних находил сразу, а другим оставлял еду и воду.

Сейчас также смотрят

Сначала искали брошенных животных только в Горенке, а затем и в Гостомеле, Бородянке, Пуще-Водице и Мощуне.

Кормили и прятали животных возле себя в подвале. Впоследствии нашли ветеринаров, которые помогали супругам лечить, вакцинировать и стерилизовать животных.

За все время Вере и Валерию удалось спасти еще 300 котиков и 150 собак. Часть спасенных животных пара эвакуировала еще в марте на Николаевскую область, где четвероногих приютили неравнодушные. Других забрали предыдущие или новые хозяева.

Теперь волонтеры мечтают создать уютный приют для четвероногих, но для этого им нужны средства и большая территория. А пока вместе с ними сейчас живет 47 кошек и 13 собак.

Спас в свое время домашних любимцев и Николаевский зоопарк. Читай, какие экзотические животные живут в зверинце и кто родился во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!