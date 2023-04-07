Николаевский зоопарк: финансирования не хватает даже на корм — как помочь животным

Помогать важно и нужно. А особенно тем, кто в этом больше всего нуждается — животным. Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий сообщил, что у зоопарка немалое недофинансирование. Из суммы, которая есть, можно прокормить только половину животных. Как помочь животным Николаевского зоопарка — читай в нашем материале.

Как помочь животным Николаевского зоопарка

Ситуация с питанием животных сложная, ведь их стало больше, а вот финансирование осталось старым, еще и неполным. Во время войны этот зоопарк принял сотни животных. Кормить их сложно не только из-за недофинансирования, но и беды с поставщиками. Так что зоопарк нуждается в помощи неравнодушных.

До конца года Николаевскому зоопарку не хватает больше 10 млн. Нам не дали этих средств. В прошлом месяце на корм у нас было только 50% нужного. В апреле — меньше 50% от нужного. Как содержать зоопарк, я не знаю, — говорит Владимир Топчий.

Раньше корма для животных присылали иностранные партнеры, но запас почти закончился.

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Чтобы спасти животных от голода, ты можешь перевести средства на благотворительный счет Николаевского зоопарка по ссылке, или купить онлайн-билет на специальной платформе. Билеты стоят от 25 грн.

Николаевский зоопарк: какие животные родились во время войны

В первый месяц полномасштабного вторжения в Николаевском зоопарке родились леопарды. После открытия для посетителей их могут увидеть и горожане.

Из-за войны зверинец пополнился также неожиданными животными. Их принесли в зоопарк уехавшие из города николаевцы.

За четыре месяца полномасштабной войны коллекция зоопарка пополнилась четырьмя сотнями новых жителей. Горожане принесли попугаев, кроликов, шиншилл, ящериц, удавов, аквариумных рыбок и черепах.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий рассказывает, что принимать домашних питомцев начали еще на пятый день после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Тогда люди эвакуировались и искали, на кого оставить животных.

Дети со слезами спрашивали, отдадут ли им потом их любимцев. Мы обязательно всех вернем.

Пару пони военные привезли из прифронтового села, а молодых орланов изъяли у уличных фотографов. Теперь птицы находятся на карантине.

Коллекция зоопарка и раньше была самой большой в Украине. Во время войны здесь родились новые животные.

В марте у пары амурских леопардов появился детеныш. Он рос под звуки взрывов, раздающихся почти каждый день.

Также за это время родилось пять сервалов и выдры. Появился на свет еще один кинкажу – это американский енот.

Раньше мы рассказывали, как живет зверинец в Киеве.

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