Lifestyle

Миколаївський зоопарк: фінансування не вистачає навіть на корм — як допомогти тваринам

Олена Горячева 07 Квітня 2023, 10:45

Більше відео
0:04:02
Як отримати грант від держави на будівництво теплиці
Від двох до семи мільйонів гривень! Як отримати грант від держави на будівництво теплиць
0:02:59
Арттерапія для ЗСУ
Арт-терапія для ЗСУ: лікуються мистецтвом та допомагають побратимам
0:02:24
волонтери Франківськ
Два джипи і швидка за домашню випічку! У волонтерів з Франківська є свій секрет
0:02:27
Дніпро таксі
У Дніпрі з’явилося незвичне таксі: водієві допомагає песик Бені
Дивитись більше

Останні відео
0:04:02
Як отримати грант від держави на будівництво теплиці

Від двох до семи мільйонів гривень! Як отримати грант від держави на будівництво теплиць
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Миколаївський зоопарк: фінансування не вистачає навіть на корм — як допомогти тваринам
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн
Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн
0:01:50
Миколаївський зоопарк: фінансування не вистачає навіть на корм — як допомогти тваринам
Немає сил! Окупанти мріють про квиток додому: перехоплені розмови
0:04:48
Катівні у Херсоні: правоохоронці виявили ще десять катівень
Тримали у підземеллі, морили голодом та катували струмом! У Херсоні знайшли десять катівень: що про них відомо
0:02:59
Арттерапія для ЗСУ
Арт-терапія для ЗСУ: лікуються мистецтвом та допомагають побратимам
0:04:20
Антикорупційна програма
Нова антикорупційна програма на 3 роки: систему очікує трансформація
0:05:15
Карта бойових дій в Україні 06.04.2023 онлайн
Мінус ворожий вертоліт та багато живої сили: карта бойових дій в Україні 6 квітня в режимі онлайн
0:02:24
волонтери Франківськ
Два джипи і швидка за домашню випічку! У волонтерів з Франківська є свій секрет
Карта бойових дій в Україні
Відбито близько 20 атак противника на Бахмутському напрямку: карта бойових дій в Україні 5 квітня в режимі онлайн
Більше відео
Як отримати грант від держави на будівництво теплиці
Читати далі
Від двох до семи мільйонів гривень! Як отримати грант від держави на будівництво теплиць
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн
Читати далі
Інтенсивні битви за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 7 квітня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь