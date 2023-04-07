Миколаївський зоопарк: фінансування не вистачає навіть на корм — як допомогти тваринам

Допомагати важливо і потрібно. А особливо тим, хто цього найбільше потребує — тваринам. Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий повідомив, що зоопарк має чимале недофінансування. З суми, яка є, можна прогодувати лише половину тварин. Як допомогти тваринам Миколаївського зоопарку — читай у нашому матеріалі.

Як допомогти тваринам Миколаївського зоопарку

Ситуація з харчуванням тварин складна, адже їх побільшало, а от фінансування залишилося старим, ще й неповним. Під час війни цей зоопарк прийняв сотні тварин. Годувати їх складно не тільки через недофінансування, а й біду з постачальниками. Тож зоопарк потребує допомоги небайдужих.

До кінця року Миколаївському зоопарку не вистачає більш як 10 мільйонів. Нам не дали цих коштів. Минулого місяця на корм у нас було тільки 50% від потреби. У квітні — ще менше, ніж 50% від потреби. Як утримувати зоопарк, я не знаю, — каже Володимир Топчий.

Раніше корми для тварин надсилали іноземні партнери, але запас майже закінчився.

Зараз також дивляться

Щоб врятувати тварин від голоду, ти можеш переказати кошти на благодійний рахунок Миколаївського зоопарку за посиланням, або ж купити онлайн-квиток на спеціальній платформі. Квитки коштують від 25 грн.

Миколаївський зоопарк: які тварини народилися під час війни

У перший місяць повномасштабного вторгнення в Миколаївському зоопарку народилися леопарди. Після відкриття для відвідувачів їх можуть побачити й містяни.

Через війну звіринець поповнився також несподіваними й неочікуваними тваринами. Їх принесли до зоопарку миколаївці, що поїхали з міста.

Загалом за чотири місяці повномасштабної війни колекція зоопарку поповнилась чотирма сотнями нових мешканців. Містяни принесли папуг, кролів, шиншил, ящірок, удавів, акваріумних рибок та черепах.

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповідає, що приймати домашніх улюбленців почали ще на п’ятий день після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тоді люди евакуювались та шукали, на кого залишити тваринок.

Діти зі сльозами питали, чи віддадуть їм потім їхніх улюбленців. Ми обов’язково всіх повернемо.

Пару поні військові привезли з прифронтового села, а молодих орланів вилучили у вуличних фотографів. Тепер птахи знаходяться на карантині.

Колекція зоопарку і раніше була найбільшою в Україні. За війни тут народилися нові тварини.

У березні в пари амурських леопардів з’явилося дитинча. Воно росло під звуки вибухів, які лунають майже щодня.

Також за цей час народилось п’ять сервалів та видри.. З’явився на світ ще один кінкажу — це південноамериканський єнот.

Раніше ми розповідали, як живе звіринець у Києві.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!