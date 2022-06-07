Дивом вціліли та навіть отримали поповнення: як живуть тварини в Миколаївському зоопарку

Від російських обстрілів страждають не лише люди. Тварини дивом вціліли у Миколаївському зоопарку, тут навіть є поповнення. Нових мешканців привезли військові.

Пару поні привезли бійці 28-ї бригади із зони бойових дій. Тварини паслися біля зруйнованого будинку. Завдяки військовим у них тепер сите життя і нові друзі.

За місяці війни звірі у Миколаївському зоопарку бачили багато. Біля деяких доріжок стирчать залишки ракети із касетними зарядами. Її (вже безпечну) залишили на згадку. Зоопарк кілька разів потрапляв під обстріли Смерчами з реактивних систем. На щастя, жодна людина чи тварина не постраждали.

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Перші обстріли міста жителі зоопарку сприймали нервово. Тепер, як і люди, звикли.

У Миколаєві проблеми з водопостачанням, тож у зоопарку теж була обмежена кількість води. Місяць звірям не давали загинути від спраги волонтери, які щодня привозили воду. Тепер у зоопарку є власна свердловина.

Воду додатково очищують, щоб тваринам можна було її пити. З початку вторгнення зоопарк зачинений для відвідувачів. Проте тваринам можна допомогти, купивши квитки в інтернеті. За ці гроші їм придбають продукти.

Українці допомагають тваринам та рятують їм життя, за це чотирилапі дуже вдячні. Раніше ми розповідали, як трирічна Найда стала помічницею ДСНС України.