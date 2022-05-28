Вакансія водолаза для чотирилапих друзів! Як трирічна Найда стала помічницею ДСНС України

Чотирилапі рятувальники на службі у ДСНС. І це не лише собаки-піротехніки, як, наприклад, Патрон, а й собаки-водолази.

Трирічна Найда – нова співробітниця групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Черкащини.

На рятувальній базі вівчарка знаходиться вже другий місяць, і результатами її роботи тренери задоволені. Сюди Найду привезли з міського притулку для собак. Шукали собі охоронця території та не розраховували, що це буде саме вівчарка.

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Найда припала до душі рятувальникам з-поміж 200 собак, які нині в притулку. Її історія, на жаль, типова. Тварину з цуценятами горе-господарі кинули на прив’язі в закинутому дворі. Волонтери дізналися про них і врятували.

Бути водолазом Найді подобається більше, ніж охоронцем. З’ясували це, коли після принесеного м’ячика, випадково кинули у воду рятувальне коло, а вона його витягла.

Нині хвостата улюблениця опановує професію, має чітко навчитися виконувати всі команди.

Так щодня тренується з групою пошукових водолазних робіт по півгодини. Щойно рятувальники заступають зранку на зміну – радіє й кличе гратися у воді.

На вдосконалення вмінь у неї є три місяці, а далі складатиме іспит, щоб стати повноправним членом команди водолазно-пошукових робіт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію вівчарки Бакса, який втік від окупантів, щоб служити в Нацгвардії.