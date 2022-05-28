Вакансия водолаза для четырехлапых друзей! Как трехлетняя Найда стала помощницей ГСЧС Украины

Четвероногие спасатели на службе в ГСЧС. И это не только собаки-пиротехники, как, например, Патрон, но и собаки-водолазы.

Трехлетняя Найда – новая сотрудница группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Черкасской области.

На спасательной базе овчарка находится уже второй месяц, и результатами ее работы тренеры довольны. Сюда Найду привезли из приюта для собак. Искали себе охранника территории и не рассчитывали, что это будет именно овчарка.

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Найда пришлась по душе спасателям из 200 собак из приюта. Ее история, к сожалению, типична. Животное с щенками горе-хозяева бросили на привязи в заброшенном дворе. Волонтеры узнали о них и спасли.

Быть водолазом Найде нравится больше, чем охранником. Выяснили это, когда после принесенного мячика случайно бросили в воду спасательный круг, а она его вытащила.

Сейчас хвостатая любимица овладевает профессией, должна четко научиться выполнять все команды.

Каждый день тренируется с группой поисковых водолазных работ по полчаса. Как только спасатели заступают утром на смену – радуется и зовет играть в воде.

На усовершенствование умений у нее три месяца, а дальше будет сдавать экзамен, чтобы стать полноправным членом команды водолазно-изыскательских работ.

Напомним, ранее мы рассказывали историю овчарки Бакса, сбежавшего от оккупантов, чтобы служить в Нацгвардии.