Чудом уцелели и даже получили пополнение: как живут животные в Николаевском зоопарке

От российских обстрелов страдают не только люди. Животные чудом уцелели в Николаевском зоопарке, здесь даже есть пополнение. Новых жителей привезли военные.

Пару пони привезли бойцы 28-й бригады из зоны боевых действий. Животные паслись у разрушенного дома. Благодаря военным у них теперь сытая жизнь и новые друзья.

За месяцы войны звери в Николаевском зоопарке видели много. Возле некоторых дорожек торчат остатки ракеты с кассетными зарядами. Ее (уже безопасную) оставили на память. Зоопарк несколько раз попадал под обстрелы Смерчами из реактивных систем. К счастью, ни один человек или животное не пострадали.

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Первые обстрелы города жители зоопарка воспринимали нервно. Теперь, как и люди, привыкли.

В Николаеве проблемы с водоснабжением, поэтому в зоопарке тоже было ограничено количество воды. Месяц зверям не давали погибнуть от жажды волонтеры, ежедневно привозившие воду. Теперь у зоопарка есть собственная скважина.

Воду дополнительно очищают, чтобы животным ее можно было пить. С начала вторжения зоопарк закрыт для посетителей. Тем не менее животным можно помочь, купив билеты в интернете. За эти деньги им купят продукты.

Украинцы помогают животным и спасают им жизнь, за это четырёхлапые очень благодарны. Ранее мы рассказывали, как трехлетняя Найда стала помощницей ГСЧС Украины.