Рятують важко поранених, голодних і знесилених тварин — як працює перший військовий ветеринарний шпиталь

З важкими пораненнями, опіками, голодних і знесилених тварин оперують та рятують у Хмельницькому. Там організували перший військовий шпиталь ветеринарної медицини.

Його створили за місяць після повномасштабного вторгнення російського війська. Понад 20 ветлікарів бригадами виїжджають в Ірпінь, Бучу, Ворзель та інші звільнені українські міста та збирають звірів, яким потрібна допомога.

В операційних уже врятували тисячі тварин. Ветеринари кажуть, що більшість з них із кульовими пораненнями, бо окупанти їх розстрілювали задля розваги.

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В основному робота польової хірургії проходить на виїздах — це Ворзель, Ірпінь, Буча, Дніпро. Ми приїжджаємо туди, на місці оперуємо тварин, призначаємо лікування. Якщо тварини дуже важкі, то госпіталізуємо їх сюди.

Про це розповідає керівник ветеринарного шпиталю Кирило Чумаков.

Нині в медзакладі перебуває майже сотня скалічених війною тварин. Серед них і собаки кінологічної служби, які разом із силовиками та військовими розміновують міста та шукають зниклих людей.

Операції та загоєння ран це лише половина роботи, кажуть ветлікарі. Аби у тварини відновилась довіра до людей, потрібен не один місяць. Тож працівники шпиталю працюють ще й зоопсихологами.

Медики тішаться, бо всі тваринки, яких вдалось вивезти зі звільнених населених пунктів, прооперовані та вже йдуть на покращення. В майбутньому, після реабілітації, всім свійським чотирилапим шукатимуть нових господарів.

У Львові надають тимчасовий прихисток не лише людям, а й тваринам із гарячих точок. Покинутим на вокзалах чи загубленим чотирилапим волонтери шукають нових господарів. Дивись, як працює притулок Домівка.

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