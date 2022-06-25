Спасают тяжело раненых, голодных и обессиленных животных — как работает первый военный ветеринарный госпиталь

С тяжелыми ранениями, ожогами, голодных и обессиленных животных оперируют и спасают в Виннице. Там был организован первый военный госпиталь ветеринарной медицины.

Его создали через месяц после полномасштабного вторжения российского войска. Более 20 ветврачей бригадами выезжают в Ирпень, Бучу, Ворзель и другие освобожденные украинские города и собирают зверей, которым нужна помощь.

В операционных уже спасли тысячи животных. Ветеринары говорят, что большинство из них с пулевыми ранениями, потому что оккупанты их расстреливали ради развлечения.

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В основном работа полевой хирургии проходит на выездах — это Ворзель, Ирпень, Буча, Днепр. Мы приезжаем туда, на месте оперируем животных, назначаем лечение. Если животные очень тяжелые, госпитализируем их сюда.

Об этом рассказывает руководитель ветеринарного госпиталя Кирилл Чумаков.

В настоящее время в медучреждении находится почти сотня искалеченных войной животных. Среди них и собаки кинологической службы, которые вместе с силовиками и военными разминируют города и ищут пропавших людей.

Операции и заживление ран — это только половина работы, говорят ветврачи. Чтобы у животного восстановилось доверие к людям, нужен не один месяц. Так что работники госпиталя работают еще и зоопсихологами.

Медики радуются, что все животные, которых удалось вывезти из освобожденных населенных пунктов, прооперированы и уже идут на улучшение. В будущем, после реабилитации, всем домашним четверолапым будут искать новых хозяев.

Во Львове предоставляют временное убежище не только людям, но и животным из горячих точек. Покинутым на вокзалах или потерянным четырехлапым волонтеры ищут новых хозяев. Смотри, как работает приют Домівка.

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