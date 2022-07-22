Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных

От войны России в Украине страдают не только люди, но и животные. Поэтому в Выставочном центре в Киеве действует временный приют для четвероногих.

Все домашние любимцы, которые потеряли хозяев из-за войны и были эвакуированы из зон боевых действий из-под обстрелов, теперь имеют новый дом. Все желающие могут как просто поиграть с ними, так и взять на воспитание в семью.

Однако волонтеры предупреждают, что сначала нужно познакомиться с животными. Это необходимо, чтобы они не боялись людей.

Руководитель приюта Выставочный центр Наталья Мазур рассказывает, что заведение открыло свои двери еще 31 марта и работает в постоянном режиме уже три месяца.

За это время через руки приюта прошли более 170 животных, из них пристроены более 150. Среди них как котики, так и собачки.

Некоторые люди ходят в приют постоянно. Да и гулять с животными есть где — на Выставочном центре большая территория, а рядом еще и лес.

На днях приют устроил день открытых дверей. Люди выстроились в длинную очередь, чтобы познакомиться с животными, погулять с ними или вообще забрать домой.

Это действительно высокий уровень эмпатии украинцев, потому что люди помогают как друг другу, так и животным, — делится мыслями Наталья Мазур.

Однако некоторые животные не только дарят радость украинцам, но и помогают украинской армии. Читай, как выдры кайфуют на Бали и донатят на ВСУ.

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