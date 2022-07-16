Выдры кайфуют на Бали и донатят на ВСУ! Как украинцы в Индонезии собирают деньги для Украины

Дизайнер, организовавший благотворительный фонд, и IT специалисты, которые донатят на ВСУ.

Волонтер завел страницу в соцсети и начал выкладывать на них видео с выдрами, которые быстро охватили аудиторию и стали популярны.

Я понял, что это инструмент, за последние 3 месяца уникальных просмотров у меня более 4 млн, — рассказывает волонтер Лео.

На странице также есть ссылка на помощь ВСУ, это и есть цель волонтера, привлекать людей на помощь.

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Я отдаю 80% заработной платы на благотворительные фонды Украины, потому что хочу снова вернуться в страну, — комментирует айтишник Тарас.

И все это в Индонезии. Как война сплотила украинцев, которые для жизни выбрали Бали, остров в Индийском океане, расскажет Наталья Ничай.

Также советуем посмотреть о героях без плащей, шокирующих истории волонтеров, которые вывозили людей из горячих точек.

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