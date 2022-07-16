Видри кайфують на Балі й донатять ЗСУ! Як українці в Індонезії збирають гроші для України

Волонтер завів сторінку у соцмережі та почав викладати на них відео з видрами, які швидко охопили аудиторію та стали популярними.

Я зрозумів, що це інструмент, за останні 3 місяці унікальних переглядів у мене більше ніж 4 млн, — розповідає волонтер Лео.

На сторінці також є лінк на допомогу ЗСУ, це і є мета волонтера, закликати людей до допомоги.

Я віддаю 80% заробітної плати на благодійні фонди України, бо хочу знову повернутися в країну, – коментує айтівець Тарас.

І все це, в Індонезії. Як війна згуртувала українців, які для життя обрали Балі, острів в Індійському океані, розповіла Наталія Ничай.

Зараз також дивляться

Також радимо подивитися про героїв без плащів, шокуючі історії волонтерів, які вивозили людей з гарячих точок.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!