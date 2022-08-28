Питомца в семью: что нужно знать тем, кто хочет завести собаку, и как подготовиться к этому шагу

Из-за боевых действий в Украине распространилось явление “усыновления” животных из приютов — особенно собак. В общем, такая тенденция положительна, поскольку у людей развивается чувство ответственности, и животные будут получать надлежащий уход. Однако существует несколько “но”.

Иногда мы не обращаем внимания на действительно важные аспекты, когда руководствуемся желанием помочь животным. О чем стоит заранее подумать тем, кто хочет взять собаку из приюта — поделился специалист по психологии и поведению собак Артем Ахметсафин.

Откуда у человека возникает желание завести собаку?

Как правило, это эмоциональное решение, на которое человек решается по тем или иным субъективным причинам. И человек, никогда не сталкивавшийся с такой ситуацией раньше, рисует в своей голове картинку, которая намного красивее реальности.

Однако собака — это не “здесь и сейчас”, а перспектива на следующие 10-15 лет.

— К тому же сейчас, во время войны, большинство из нас имеют постоянный коктейль из эмоций, и направить их на спасение собаки из приюта может быть игрой человеческой психики для облегчения собственного состояния, то есть сублимацией, — объясняет Артем.

О чем стоит подумать перед тем, как брать собаку из приюта

Первое и главное правило — с собаками почти как с детьми: у четвероногих нет при рождении цели сделать счастливым/счастливым своего хозяина, они рождаются, чтобы жить свою жизнь и удовлетворять свои эмоции и потребности.

Часто собачьи психологические потребности остро расходятся с желаниями и потребностями хозяина, но такова уж природа — и наша, и их.

Поэтому следует быть готовым к тяжелому труду над воспитанием собаки.

Если ты часто будешь играть с собакой, она никогда тебя не будет уважать, а значит, и не будет слушать того, с кем может легко конкурировать.

Как результат — непослушная собака, воля которой всю жизнь будет очень ограничена нами же.

Непослушной собаке, в отличие от уравновешенной, социальной и послушной собаки, многое нельзя: например, гулять без поводка. Но ведь гулять без поводка — это самый естественный способ передвижения собаки и одна из ее ключевых потребностей на улице.

Не борись и не играй в перетягивание с собакой. Слово “борьба” говорит само за себя: если научить собаку бороться с человеком в одной ситуации, то с большой вероятностью собака попытается бороться с хозяином и в другой. Как только ты предложишь бороться, то есть обжалуешь свою позицию в отношениях, ты уже проиграл.

Еще один ключевой фактор — время. Для собаки в день ты должен(-а) выделять не менее трех часов — прогулки, мытье лап, кормление.

Итак, исходя из всего этого, делаем вывод: решение о новом члене в семье — собаке — должно быть на 80% рациональным, и только на 20% эмоциональным. Только если все эти условия подходят для потенциального владельца собаки, то можно переходить к следующему — выбор любимца.

Вопрос этики и комфорта: уместно ли выбирать собаку как товар?

А вот здесь собаку можно приравнять к партнеру по жизни: выбор любимца должен исходить из темперамента владельца. Потому что медленной, мягкой и спокойной личности будет трудно ужиться с активной, волевой и независимой собакой.

Так же, отталкиваясь от своих реалий можно ориентироваться и на размеры собаки: чтобы собаке было удобно в жилье и чтобы хозяин смог/смогла удержать собаку на поводке. Так же с финансами — собаки достаточно дороги в обеспечении: питание, лечение, обслуживание, досуг.

Собака должна нравиться тебе внешне, но это точно не главный фактор, по которому нужно выбирать любимца. На первом месте всегда должен быть характер и размеры.

Как подготовить дом к новому члену семьи?

Стоит сразу показать собаке все рутинные действия, привычные для этого дома, а также места для собаки: где ее будут кормить и где ей можно/нельзя лежать.

Такие действия снизят стресс — потому что чем более понятны условия для собаки и закрыты ее потребности, тем быстрее она привыкнет к новым людям вокруг себя. Это так же, как и у людей — когда мы живем не в своем доме, нас интересуют бытовые вопросы, и чем быстрее мы их налаживаем, тем спокойнее чувствуем себя.

Адаптация и уменьшение стресса гарантируют не корм и большое количество игрушек, а поведение нового хозяина.

Также прежде, чем привести собаку домой впервые, рекомендовано сначала прогуляться вместе 1,5-2 часа — если физически пес на это способен и у него нет страха к окружающей среде.

Это нужно, чтобы собака провела время с тобой, присмотрелась к тебе, немного привыкла и устала. Чтобы, когда вы придете домой, новый питомец хоть чуть-чуть вам доверял и хотел отдыхать в домашней среде.

Главные и частые вопросы

Что делать, если щенок скулит : для собак важно иметь физический контакт с человеком. Собака может скулить в первые дни, когда все вокруг новое, а его самого оторвали от других собак. Поэтому важно обустроить быт так, чтобы иметь возможность быть рядом со щенком: например — поставить лежак собаки у дивана, где отдыхает хозяин;

: для собак важно иметь физический контакт с человеком. Собака может скулить в первые дни, когда все вокруг новое, а его самого оторвали от других собак. Поэтому важно обустроить быт так, чтобы иметь возможность быть рядом со щенком: например — поставить лежак собаки у дивана, где отдыхает хозяин; Стоит ли брать отпуск в первые дни, когда появилась собака : да, это рекомендовано. Таким образом границы дозволенного и общий быт будут налажены быстрее, и собака привыкнет к новым условиям.

: да, это рекомендовано. Таким образом границы дозволенного и общий быт будут налажены быстрее, и собака привыкнет к новым условиям. Как выстраивать отношения правильно, ласкать или нет : наверное, здесь следует поставить на место собаки себя и моделировать ситуацию со своей стороны видения. То есть, хотел(-а) бы ты, чтобы тебя кто-то забрал к себе и сразу лез гладить по голове или следовал за тобой по пятам? Собственно, так стоит поступать и с собакой: стоит показать безопасную среду, в которой ей будет комфортно. За воспитание можно браться через некоторое время.

: наверное, здесь следует поставить на место собаки себя и моделировать ситуацию со своей стороны видения. То есть, хотел(-а) бы ты, чтобы тебя кто-то забрал к себе и сразу лез гладить по голове или следовал за тобой по пятам? Собственно, так стоит поступать и с собакой: стоит показать безопасную среду, в которой ей будет комфортно. За воспитание можно браться через некоторое время. Как общаться с собакой : общайся нормальным, спокойным голосом, а не “мультяшным”. Используй язык и слова как сигналы: “Ко мне”, “Стой”, “На”, “Пошли” и подобное. Собаки не понимают речи; если много с ними говорить, они не будут придавать значения словам-сигналам, потому что человек постоянно говорит, как телевизор на фоне.

: общайся нормальным, спокойным голосом, а не “мультяшным”. Используй язык и слова как сигналы: “Ко мне”, “Стой”, “На”, “Пошли” и подобное. Собаки не понимают речи; если много с ними говорить, они не будут придавать значения словам-сигналам, потому что человек постоянно говорит, как телевизор на фоне. Общий быт и отдых: не корми собаку своей едой. Не бери собаку в свою постель, потому что место отдыха должно быть только для одного.

Главное правило

Не создавай искусственного возбуждения в собаке словами и поступками, потому что это станет базовым эмоциональным состоянием рядом с хозяином. Именно состояние эмоционального возбуждения затем реализуется в виде поступков, вызывающих проблемное поведение.

Собака, гоняющая кошек, — возбужденная; агрессивная собака, бросающаяся на другого, — возбужденная; собака, натягивающая поводок, — возбужденная, и так далее.

Когда мы искусственно возбуждаем собак просто для развлечения, мы уничтожаем способность нервной системы контролировать возбуждение и тренируемся включаться за долю секунды, а выключатель из эмоционального состояния становится нереальным для собаки и ее организма.

Также не забудь о медицинском обеспечении животного — найди своего ветврача и позаботься о проведении всех необходимых прививок и медосмотров. А если у тебя нет возможности ездить в ветбольницу или ты еще не выбрал своего врача для собаки — найди Telegram-бот Твой вет Киев.

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