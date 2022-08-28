Питомца в семью: что нужно знать тем, кто хочет завести собаку, и как подготовиться к этому шагу

Из-за боевых действий в Украине распространилось явление “усыновления” животных из приютов — особенно собак. В общем, такая тенденция положительна, поскольку у людей развивается чувство ответственности, и животные будут получать надлежащий уход. Однако существует несколько “но”.
Иногда мы не обращаем внимания на действительно важные аспекты, когда руководствуемся желанием помочь животным. О чем стоит заранее подумать тем, кто хочет взять собаку из приюта — поделился специалист по психологии и поведению собак Артем Ахметсафин.
Как правило, это эмоциональное решение, на которое человек решается по тем или иным субъективным причинам. И человек, никогда не сталкивавшийся с такой ситуацией раньше, рисует в своей голове картинку, которая намного красивее реальности.
Однако собака — это не “здесь и сейчас”, а перспектива на следующие 10-15 лет.
Однако собака — это не “здесь и сейчас”, а перспектива на следующие 10-15 лет.
— К тому же сейчас, во время войны, большинство из нас имеют постоянный коктейль из эмоций, и направить их на спасение собаки из приюта может быть игрой человеческой психики для облегчения собственного состояния, то есть сублимацией, — объясняет Артем.
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Первое и главное правило — с собаками почти как с детьми: у четвероногих нет при рождении цели сделать счастливым/счастливым своего хозяина, они рождаются, чтобы жить свою жизнь и удовлетворять свои эмоции и потребности.
Поэтому следует быть готовым к тяжелому труду над воспитанием собаки.
Как результат — непослушная собака, воля которой всю жизнь будет очень ограничена нами же.
Как результат — непослушная собака, воля которой всю жизнь будет очень ограничена нами же.
Еще один ключевой фактор — время. Для собаки в день ты должен(-а) выделять не менее трех часов — прогулки, мытье лап, кормление.
Итак, исходя из всего этого, делаем вывод: решение о новом члене в семье — собаке — должно быть на 80% рациональным, и только на 20% эмоциональным. Только если все эти условия подходят для потенциального владельца собаки, то можно переходить к следующему — выбор любимца.
А вот здесь собаку можно приравнять к партнеру по жизни: выбор любимца должен исходить из темперамента владельца. Потому что медленной, мягкой и спокойной личности будет трудно ужиться с активной, волевой и независимой собакой.
Так же, отталкиваясь от своих реалий можно ориентироваться и на размеры собаки: чтобы собаке было удобно в жилье и чтобы хозяин смог/смогла удержать собаку на поводке. Так же с финансами — собаки достаточно дороги в обеспечении: питание, лечение, обслуживание, досуг.
Собака должна нравиться тебе внешне, но это точно не главный фактор, по которому нужно выбирать любимца. На первом месте всегда должен быть характер и размеры.
Собака должна нравиться тебе внешне, но это точно не главный фактор, по которому нужно выбирать любимца. На первом месте всегда должен быть характер и размеры.
Стоит сразу показать собаке все рутинные действия, привычные для этого дома, а также места для собаки: где ее будут кормить и где ей можно/нельзя лежать.
Такие действия снизят стресс — потому что чем более понятны условия для собаки и закрыты ее потребности, тем быстрее она привыкнет к новым людям вокруг себя. Это так же, как и у людей — когда мы живем не в своем доме, нас интересуют бытовые вопросы, и чем быстрее мы их налаживаем, тем спокойнее чувствуем себя.
Адаптация и уменьшение стресса гарантируют не корм и большое количество игрушек, а поведение нового хозяина.
Адаптация и уменьшение стресса гарантируют не корм и большое количество игрушек, а поведение нового хозяина.
Также прежде, чем привести собаку домой впервые, рекомендовано сначала прогуляться вместе 1,5-2 часа — если физически пес на это способен и у него нет страха к окружающей среде.
Это нужно, чтобы собака провела время с тобой, присмотрелась к тебе, немного привыкла и устала. Чтобы, когда вы придете домой, новый питомец хоть чуть-чуть вам доверял и хотел отдыхать в домашней среде.
Не создавай искусственного возбуждения в собаке словами и поступками, потому что это станет базовым эмоциональным состоянием рядом с хозяином. Именно состояние эмоционального возбуждения затем реализуется в виде поступков, вызывающих проблемное поведение.
Собака, гоняющая кошек, — возбужденная; агрессивная собака, бросающаяся на другого, — возбужденная; собака, натягивающая поводок, — возбужденная, и так далее.
Собака, гоняющая кошек, — возбужденная; агрессивная собака, бросающаяся на другого, — возбужденная; собака, натягивающая поводок, — возбужденная, и так далее.
Когда мы искусственно возбуждаем собак просто для развлечения, мы уничтожаем способность нервной системы контролировать возбуждение и тренируемся включаться за долю секунды, а выключатель из эмоционального состояния становится нереальным для собаки и ее организма.
Также не забудь о медицинском обеспечении животного — найди своего ветврача и позаботься о проведении всех необходимых прививок и медосмотров. А если у тебя нет возможности ездить в ветбольницу или ты еще не выбрал своего врача для собаки — найди Telegram-бот Твой вет Киев.
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