Бесплатная консультация в несколько кликов: в Киеве заработал ветеринарный Telegram-бот

В Киеве заработал Тelegram-бот Твой вет Киев, который поможет получить бесплатную консультацию ветеринара касательно вопросов здоровья твоего домашнего любимца. Пока он тестируется, а со временем функционал чат-бота будет дополняться.

Как отмечают специалисты, в период военного положения факторов, которые могут отрицательно влиять на здоровье животных, стало в разы больше. Поэтому бот — это вспомогательный канал коммуникации с владельцами животных.

Как это работает?

Консультации будут предоставлять ветеринарные врачи муниципальной клиники, имеющие широкий практический опыт.

График работы Telegram-бота в режиме консультаций будет с 9 утра до 18 вечера.

Круглосуточно доступна справочная информация о:

первых действиях в случае отравления животного, укуса клещей или других насекомых;

график профилактических прививок и профилактических осмотров;

актуальные адреса ветеринарных клиник.

А как самостоятельно оказать животному помощь при переломе, внутреннем и наружном кровотечении, отравлении, мы рассказывали ранее — ищи в материале.

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