Бесплатная консультация в несколько кликов: в Киеве заработал ветеринарный Telegram-бот

В Киеве заработал Тelegram-бот Твой вет Киев, который поможет получить бесплатную консультацию ветеринара касательно вопросов здоровья твоего домашнего любимца. Пока он тестируется, а со временем функционал чат-бота будет дополняться.
Как отмечают специалисты, в период военного положения факторов, которые могут отрицательно влиять на здоровье животных, стало в разы больше. Поэтому бот — это вспомогательный канал коммуникации с владельцами животных.
Консультации будут предоставлять ветеринарные врачи муниципальной клиники, имеющие широкий практический опыт.
График работы Telegram-бота в режиме консультаций будет с 9 утра до 18 вечера.
Unsplash
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