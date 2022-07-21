Безкоштовна консультація у кілька кліків: у Києві запрацював ветеринарний Telegram-бот

У Києві запрацював Telegram-бот Твій вет Київ, який допоможе отримати безкоштовну консультацію ветеринара з питань здоров’я твого домашнього улюбленця. Поки він тестується, а з часом функціонал чат-бота доповнюватимуть.
Як зазначають фахівці, у період воєнного стану факторів, що можуть негативно впливати на стан тварин, стало значно більше. Тому бот — це допоміжний канал комунікації з власниками тварин.
Консультації надаватимуть ветеринарні лікарі муніципальної клініки, які мають широкий практичний досвід.
Графік роботи Telegram-бота у режимі консультацій буде з 9 ранку до 18 вечора.
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Цілодобово доступна довідкова інформація про:
А як самостійно надати тварині допомогу при переломі, внутрішній та зовнішній кровотечі, отруєнні, ми розповідали раніше — знаходь у матеріалі.
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