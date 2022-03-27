Не кидайте тварин напризволяще! Як домашніх улюбленців рятують в Одесі

Мешканці, що через обстріли тікали з міста, залишали улюбленців на вулицях або зачиняли у квартирах.

Тож працівники звіринцю нині беруть чотирилапих і пернатих на перетримку, щоб після перемоги власники могли забрати своїх улюбленців додому. Прогодувати тварин допомагають волонтери.

Вже понад 500 домашніх тварин прихистили в Одеському зоопарку. Небайдужі мешканці міста збирають їх на вулицях, або у покинутих квартирах.

Серед них — кролики, черепахи, папуги, хом’яки та інші. Для перетримки пернатих довелось віддати два кабінети.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як волонтери рятують чотирилапих у Києві.