Не бросайте животных на произвол судьбы! Как домашних питомцев спасают в Одессе

Жители, из-за обстрелов убегавшие из города, оставляли любимцев на улицах или закрывали в квартирах.

Так что работники зверинца сейчас берут четырёхлапый и пернатых на передержку, чтобы после победы владельцы могли забрать своих любимцев домой. Прокормить животных помогают волонтеры.

Уже более 500 домашних животных приютили в Одесском зоопарке. Небезразличные жители города собирают их на улицах и в заброшенных квартирах.

Среди них — кролики, черепахи, попугаи, хомяки и другие. Для передержки пернатых пришлось отдать два кабинета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как волонтеры спасают четвероногих в Киеве.