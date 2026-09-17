Мошеннические схемы в Украине 2026: новые махинации и как не потерять деньги

Мошенники все чаще используют фейковые государственные выплаты, звонки от имени банков, взлом мессенджеров, псевдоинвестиции и инструменты искусственного интеллекта.

Киберпреступники пользуются тем, что враг пытается выбить свет, лишить отопления и воды — и играют на истощении, тревоге и спешке украинцев.

Когда человек уставший после ночной воздушной тревоги, он значительно легче верит в “срочную выплату” или “блокировку карты”.

Какие мошеннические схемы применяют чаще всего, и как не стать жертвой подобных манипуляций — читай в материале.

Сколько украинцы теряют из-за мошенничества

Несмотря на усиление защиты со стороны банков, убытки от действий аферистов впечатляют. Согласно данным Национального банка Украины, за 2025 год количество мошеннических операций с картами сократилось на 5%, до 256 тыс. случаев, но сумма убытков выросла сразу на 24% и достигла 1,4 млрд грн.

Средняя сумма одной аферы увеличилась на 30%: с 4247 грн до 5536 грн.

То есть, хотя самих случаев мошенничества становится меньше, финансовые убытки от них, наоборот, растут.

Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская, ссылаясь на оперативные данные Ассоциации ЕМА, сообщила, что за первое полугодие 2026 года зафиксировано более 30,4 тыс. новых дропов — людей, которые отдают свои карты для отмывания грязных денег. Это почти 73% от всего показателя прошлого года.

А только за апрель-август этого года система обработала сообщений о подозрительных транзакциях на впечатляющие 724 млн грн.

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Самые распространенные мошеннические схемы в Украине

Самый популярный трюк аферистов в Украине и за рубежом — это психологические манипуляции, или социальная инженерия.

Мошенникам даже не нужно ломать банковские системы: доверчивые люди сами отдают им все необходимое: пароли от кабинетов, секретные коды из SMS, реквизиты карт и личные данные.

Вот краткий перечень тех ловушек, которые чаще всего применяют мошенники:

Фейковые государственные выплаты и компенсации: в соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о якобы новой помощи, компенсации за отключение электроэнергии или дополнительных выплатах. Для получения денег человека просят перейти по ссылке и ввести банковские или персональные данные. Звонок “из банка”: мошенники сообщают о подозрительной операции, попытке оформить кредит или блокировке счета, после чего просят назвать реквизиты карты, одноразовый код или перевести средства на так называемый безопасный счет. Псевдоинвестиции: потенциальным жертвам обещают гарантированную прибыль, показывают фейковый баланс и убеждают постепенно увеличивать вклады. Когда человек пытается забрать деньги, оказывается, что сделать это невозможно. Кража аккаунтов в соцсетях и мессенджерах: аферисты взламывают Telegram или Instagram и рассылают всем контактам сообщения: “Срочно одолжи несколько тысяч до завтра”. Вместе с этим они могут отправлять вредоносные ссылки, чтобы перехватить доступ еще и к профилям друзей. Использование ИИ и дипфейков: с помощью искусственного интеллекта мошенники создают голоса, фото или видео знакомых, боссов или известных людей. Такое поддельное видео или аудио добавляют к стандартным схемам — от выманивания денег “на операцию” до рекламных роликов с призывом вложить средства в “прибыльные проекты”.

Новые схемы мошенничества в Украине 2026

В 2026 году мошеннические схемы становятся еще более совершенными. Злоумышленники используют искусственный интеллект, вредоносные приложения, поддельные страницы и украденные цифровые аккаунты.

Одна из таких схем — использование дипфейков.

С помощью ИИ мошенники могут имитировать голос, фото или видео знакомого человека, руководителя или другого публичного лица.

После этого они обращаются с срочной просьбой перевести деньги или выполнить определенную финансовую операцию.

Распространяются также фейковые вакансии. Человеку предлагают работу, проводят якобы собеседование, а затем просят оплатить программное обеспечение, доступ к корпоративной системе или другие “необходимые” услуги. В результате жертва теряет деньги или передает платежные и персональные данные.

Еще один риск — банковские трояны и другие вредоносные программы в формате APK.

Их могут маскировать под приложения для получения выплат, поиска работы, обновления банковского сервиса или другие полезные программы. После установки они способны получить доступ к конфиденциальной информации на смартфоне.

Мошенники также атакуют пользователей маркетплейсов.

Покупателю или продавцу отправляют ссылку якобы для оплаты, подтверждения заказа или оформления доставки. На самом деле она ведет на фишинговую страницу, где злоумышленники пытаются украсть данные карты или код подтверждения.

Мошенники очень быстро реагируют на изменения: если есть отключения света, они предлагают фейковые “компенсации за отключение”, а если появляется новость о социальной поддержке — возникают предложения “срочных выплат”.

Когда люди массово ищут информацию о состоянии сетей, графиках, помощи, зарядных станциях или генераторах, рядом могут появляться поддельные страницы, боты и продавцы.

Как не стать жертвой мошенников

Главное правило — не действовать в спешке, даже если сообщение или звонок вызывает тревогу.

Если якобы сотрудник банка сообщает о подозрительной операции, стоит завершить разговор и самостоятельно позвонить по официальному номеру банка.

Информацию о государственных выплатах нужно проверять только на официальных ресурсах.

Не стоит переходить по ссылкам из незнакомых сообщений и вводить там номер карты, PIN, CVV, пароль к банкингу или одноразовый код.

Не следует устанавливать APK-файлы или другие программы по просьбе незнакомцев. Для мессенджеров и важных аккаунтов стоит использовать двухфакторную аутентификацию.

Если вам звонят или пишут с срочным требованием перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные, лучше остановиться и проверить информацию через официальный канал.

Несколько минут на проверку могут помочь избежать финансовых потерь.

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