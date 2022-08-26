Зоопарк вистояв навіть у російській окупації: як київські тваринки стали безстрашними

Зоопарк 12 місяців, який зазнав окупації під Києвом, сьогодні вже працює на всі 100.

На вході табличка “Танкам не паркуватися”. І це не зовсім жарт. Бо під час наступу на Київ росіяни заїхали на територію парку бронетехнікою.

І 350 тварин разом із працівниками опинилися в окупації. В холоді, без світла, газу, без їжі, усі разом пробули в такому полоні понад місяць.

Від стресів таки загинули кілька тварин. Не змогли витримати звуків снарядів, які літали просто над зоопарком.

Сьогодні парк 12 місяців уже відновився. Тварини після пережитого стали абсолютно безстрашні та дуже скучили за людьми.

Сигнал, що життя триває — поява на світ малюків. Перше поповнення сталося ще під час окупації. 16 березня під гуркіт гармат на світ з’явилося зебреня.

Ситі та сонні дитинчата амурського тигра — теж діти війни. Мама Шуша завагітніла ними напередодні вторгнення. І всю вагітність працівники хвилювалися, як виносить малюків, адже снаряди літали просто над їхніми головами, але все добре.

Сьогодні в парку 12 місяців спокійно і затишно, але зовсім не людно. Хто бував тут до 24 лютого, зрозуміє різницю. Але тварини чекають на людей попри все. Для них спілкування з людьми — це також психотерапія.

Підтримати парк можна, ставши опікуном будь-якої тварини. Для цього необхідно лише написати в особисті повідомлення на офіційну сторінку зоопарку 12 місяців.

Допомагати тваринкам намагаються усі українці, незалежно від професії. Читай історію актора та зоозахисника Олексія Суровцева.

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