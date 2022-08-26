Зоопарк выстоял даже в российской оккупации: как киевские животные стали бесстрашными

Зоопарк 12 месяцев, подвергшийся оккупации под Киевом, сегодня уже работает на все 100.

На входе табличка “Танкам не парковаться”. И это не совсем шутка. Потому что во время наступления в Киев россияне заехали на территорию парка бронетехникой.

И 350 животных вместе с работниками оказались в оккупации. В холоде, без света, газа, без еды, все вместе пробыли в таком плену больше месяца.

Сейчас также смотрят

От стрессов все же погибли несколько животных. Не смогли выдержать звуков снарядов, летающих прямо над зоопарком.

Сегодня парк 12 месяцев уже восстановился. Животные после пережитого стали совершенно бесстрашными и очень соскучились по людям.

Сигнал, что жизнь продолжается — появление на свет малышей. Первое пополнение произошло еще во время оккупации. 16 марта под грохот пушек на свет появился зебренок.

Сытые и сонные детеныши амурского тигра — тоже дети войны. Мама Шуша забеременела ими накануне вторжения. И всю беременность работники волновались, как выносит малышей, ведь снаряды летали прямо над их головами, но все хорошо.

Сегодня в парке 12 месяцев спокойно и уютно, но совсем безлюдно. Кто бывал здесь до 24 февраля, поймет разницу. Но животные ждут людей, несмотря ни на что. Для них общение с людьми — это тоже психотерапия.

Поддержать парк можно, став опекуном любого животного. Для этого нужно только написать в личные сообщения на официальную страницу зоопарка 12 месяцев.

Помогать животным стараются все украинцы, независимо от профессии. Читай историю актера и зоозащитника Алексея Суровцева.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!