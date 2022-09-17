Навіть на передовій піклуються про чотирилапих — як наші захисники рятують тварин з-під обстрілів

Від початку повномасштабного вторгнення в українському TikTok з’явились сотні роликів про те, як Збройні сили рятують чотирилапих від обстрілів і піклуються про котів і собак, що втратили домівку та опинились на передовій.

Деяких тварин оборонці прихистили просто на своїх позиціях, і ті стали їм вірними друзями. Тепер це частина ЗСУ, жартують бійці.

Те, як доглядають і розважаються зі своїми вухастими, військові викладають у TikTok. Їх на позиціях і нагодують, і викупають. І навіть, коли захисниками доводиться переїжджати на нове місце, друзів беруть із собою.

Навіть поміж постійними обстрілами ворога і важкими боями наші військові знаходять час для чогось прекрасного і вкотре повторюють тим, кого захищають — життя має тривати.

А службові собаки Державної прикордонної служби тепер мають бронежилети, захисні окуляри та спеціальні медичні набори. Усе для того, щоб виконувати бойові завдання було безпечніше.

У TikTok оцінили екіпіровку та зауважили, що про українських чотирилапих на війні дбають краще, ніж про більшість окупантів, яких росіяни шлють на передову.

Історія Павла Жарикова — кінолога-прикордонника на Луганщині — розповідає про те, як чоловік разом зі своєю німецькою вівчаркою обороняв позиції на кордоні з Росією. Та чи закінчилось усе хепі-ендом?

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