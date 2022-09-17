Lifestyle

Навіть на передовій піклуються про чотирилапих — як наші захисники рятують тварин з-під обстрілів

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 17 Вересня 2022, 23:00

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