Даже на передовой заботятся о четырёхлапых — как наши защитники спасают животных из-под обстрелов

С начала полномасштабного вторжения в украинском TikTok появились сотни роликов о том, как Вооруженные силы спасают четырёхлапых от обстрелов и заботятся о котах и собаках, потерявших дом и оказавшихся на передовой.
Некоторых животных защитники приютили прямо на своих позициях, и они стали им верными друзьями. Теперь это часть ВСУ, шутят бойцы.
То, как ухаживают и развлекаются со своими ушастыми, военные выкладывают в TikTok. Их на позициях и накормят, и выкупают. И даже когда защитниками приходится переезжать на новое место, друзей берут с собой.
Даже между постоянными обстрелами врага и тяжелыми боями наши военные находят время для чего-то прекрасного и еще раз повторяют тем, кого защищают — жизнь должна продолжаться.
Даже между постоянными обстрелами врага и тяжелыми боями наши военные находят время для чего-то прекрасного и еще раз повторяют тем, кого защищают — жизнь должна продолжаться.
А у служебных собак Государственной пограничной службы теперь есть бронежилеты, защитные очки и специальные медицинские наборы. Все для того, чтобы выполнять боевые задания было безопаснее.
В TikTok оценили экипировку и заметили, что об украинских четырёхлапых на войне заботятся лучше, чем о большинстве оккупантов, которых россияне посылают на передовую.
История Павла Жарикова — кинолога-пограничника в Луганской области — рассказывает о том, как мужчина вместе со своей немецкой овчаркой оборонял позиции на границе с Россией. Но закончилось ли все хеппи-эндом?
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