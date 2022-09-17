Даже на передовой заботятся о четырёхлапых — как наши защитники спасают животных из-под обстрелов

С начала полномасштабного вторжения в украинском TikTok появились сотни роликов о том, как Вооруженные силы спасают четырёхлапых от обстрелов и заботятся о котах и ​​собаках, потерявших дом и оказавшихся на передовой.

Некоторых животных защитники приютили прямо на своих позициях, и они стали им верными друзьями. Теперь это часть ВСУ, шутят бойцы.

То, как ухаживают и развлекаются со своими ушастыми, военные выкладывают в TikTok. Их на позициях и накормят, и выкупают. И даже когда защитниками приходится переезжать на новое место, друзей берут с собой.

Даже между постоянными обстрелами врага и тяжелыми боями наши военные находят время для чего-то прекрасного и еще раз повторяют тем, кого защищают — жизнь должна продолжаться.

А у служебных собак Государственной пограничной службы теперь есть бронежилеты, защитные очки и специальные медицинские наборы. Все для того, чтобы выполнять боевые задания было безопаснее.

В TikTok оценили экипировку и заметили, что об украинских четырёхлапых на войне заботятся лучше, чем о большинстве оккупантов, которых россияне посылают на передовую.

История Павла Жарикова — кинолога-пограничника в Луганской области — рассказывает о том, как мужчина вместе со своей немецкой овчаркой оборонял позиции на границе с Россией. Но закончилось ли все хеппи-эндом?

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