Lifestyle

Даже на передовой заботятся о четырёхлапых — как наши защитники спасают животных из-под обстрелов

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 17 сентября 2022, 23:00

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