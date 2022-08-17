Військова форма для собак набуває популярності — таку амуніцію тепер хочуть усі

Співзасновник бренду SOMODOGS Максим Лісович розповів Яні Брензей про те, звідки з’явилась ідея шити військову форму для собак та як вона допомагає військовим.

Ідея почати одягати собак у військову форму прийшла з початком повномасштабної війни.

До 24 лютого бренд Максима Лісовича створював нашийники, але згодом бізнес почав розвиватись.

З початком повномасштабного вторгнення з’явились замовлення від військових, щоб полегшити службу своїм чотирилапим помічникам.

Першими почали замовляти прикордонники, потім були замовлення від Національної поліції, бійців тероборони та навіть кінологів-пошуковців.

Війна показала, що потрібно працювати над розширенням амуніції.

Наразі SOMODOGS виготовляє різні види нашийників, а також жилети, які за функціоналом прирівнюються до людських. Вони не є броньованими, а радше слугують звичайною розгрузкою, на яку може кріпитись аптечка.

Проте бренд уже працює над створенням таких самих, але броньованих, щоб захистити військових собак від небезпеки.

Ми думаємо, як це зробити зручніше для собаки.

Майже всі замовлення від військових виконуються на благодійній основі. Проте, коли не вистачає матеріалів, які закуповуються лише за кордоном, то доводиться просити допомогти волонтерів чи оголошувати збір коштів.

Як підтримати благодійну ініціативу бренду

Щоб дати змогу бренду і надалі виконувати замовлення для військових та їхніх чотирилапих помічників, можна надіслати кошти на банківську картку SOMODOGS.

Monobank: 4441114452961632

PayPal: @somodogs

Однак дбати потрібно як про військових, так і цивільних тваринок. Тому читай, які продукти категорично не можна давати собакам.

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