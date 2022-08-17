Военная форма для собак становится популярной — такую амуницию теперь хотят все

Сооснователь бренда SOMODOGS Максим Лисович рассказал Яне Брензей о том, откуда появилась идея шить военную форму для собак, и как она помогает военным.

Идея начать одевать собак в военную форму пришла с началом полномасштабной войны.

До 24 февраля бренд Максима Лисовича создавал ошейники, но впоследствии бизнес начал развиваться.

С началом полномасштабного вторжения появились заказы от военных, чтобы облегчить службу своим четырехлапым помощникам.

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Первыми начали заказывать пограничники, затем были заказы от Национальной полиции, бойцов терробороны и даже кинологов-поисковиков.

Война показала, что следует работать над расширением амуниции.

В настоящее время SOMODOGS производит разные виды ошейников, а также жилеты, которые по функционалу приравниваются к человеческим. Они не бронированы, а скорее служат обычной разгрузкой, на которую может крепиться аптечка.

Однако бренд уже работает над созданием таких же, но бронированных, чтобы защитить военных собак от опасности.

Мы думаем, как сделать это удобнее для собаки.

Практически все заказы от военных выполняются на благотворительной базе. Однако, когда не хватает материалов, которые закупаются только за границей, приходится просить помочь волонтеров или объявлять сбор средств.

Как поддержать благотворительную инициативу бренда

Чтобы дать возможность бренду и в дальнейшем выполнять заказы для военных и их четырехлапых помощников, можно отправить средства на банковскую карту SOMODOGS.

Monobank: 4441114452961632

PayPal: @somodogs

Однако заботиться нужно как о военных, так и о гражданских животных. Потому читай, какие продукты категорически нельзя давать собакам.

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