Накормить, чтобы спасти: как волонтеры помогают одиноким животным Николаевской области

В Николаеве, который находится под регулярными обстрелами, волонтеры успевают помогать не только людям, но и животным, оставшимся без хозяев.

Неравнодушные возят корм к поврежденным российскими снарядами многоэтажкам, а также к прифронтовым и освобожденным от оккупации селам.

Вагиф Марков до начала полномасштабной войны был программистом и занимался разработкой сайтов. Однако после 24 февраля мужчина начал искать, где еще может быть полезным.

Сейчас также смотрят

Позвонил знакомым и попросил помочь найти какой-нибудь волонтерский центр, поскольку просто сидеть на месте не хотел и не мог.

С тех пор Вагиф вместе с друзьями начал возить гуманитарную помощь в прифронтовые и освобожденные от оккупации села. Но рядом с нуждающимися жителями заметил стаю голодных и брошенных всеми животных, которые бродят в поисках пищи.

Многие люди выехали из сел, а вот значительное количество животных осталось.

Когда посмотрел на ситуацию, сказал, что у нас есть корм и мы можем возить его. Люди обрадовались, поскольку корма как раз не хватало.

Чтобы накормить сотни четверолапых, волонтеры обратились за помощью в европейские фонды, а те начали доставлять корм. Сами зооволонтеры тоже открыли сбор донатов для животных, потому что каждый день к ним обращались люди, которые сами были вынуждены кормить десятки брошенных домашних питомцев.

Вагиф рассказывает, что бывали случаи, когда на одной улице проживает два-три человека, которые кормят стаю из 20-30 собак и кошек.

Теперь в разных населенных пунктах волонтеров ждут как местные жители, которые подкармливают собак и кошек, так и сами животные. Поэтому Вагиф с единомышленниками говорят, что своего дела не оставят, как бы опасно ни было в регионе.

Однако заботиться о котах и собаках не забывают даже на передовой. Читай, как ВСУ спасают четверолапых от обстрелов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!