Життя чи смерть: Миколаїв обстрілюють Піонами, місцева влада просить евакуюватися

Щодня протягом тижня Миколаїв та область російські окупанти обстрілюють з боку Херсона.

Вони використовують гармати Піон, що не славляться прицільністю, проте можуть зруйнувати панельну багатоповерхівку.

У Миколаєві та на околицях вже багато постраждалих та загиблих, тож місцева влада радить жителям евакуюватися в більш безпечне місце.

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Крім околиці постраждали й найближчі до області села, через це 29 поранених.

У кількох приватних будинках пошкоджено дахи, вибиті шибки, двері, понівечені паркани — це тільки початок.

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Один житель Миколаєва, що жив на околиці, загинув внаслідок обстрілу системою Піон. Друг загиблого розповідає, що просто забув воду для кави й повернувся — це його врятувало.

Почув вибух, а коли повернувся, то товариш уже загинув.

Ще один житель Миколаєва загинув зранку внаслідок артилерійського обстрілу. Снаряд вибухнув біля гаража у будинку, ділиться товариш загиблого.

Він щойно приїхав, аби відремонтувати мікроавтобус, як раптом рвонуло. Уламками також пошкоджено дві машини. Одна з них згоріла.

Ці історії лише доводять тези прес-офіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука про те, що окупанти обстрілюють хаотично.

Удари, за його словами, завдавалися по цивільних районах, по приватному житловому сектору. У жоден військовий об’єкт вони не влучили.

Тим часом у Харкові доволі напружена ситуація. Ворог застосовує фосфорні бомби та обстрілює міста Харківщини. Детальніше про ситуацію в області читай у нашому матеріалі.