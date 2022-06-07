Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 червня

Переглядаючи іноді фото з такого далекого мирного минулого, згадуючи, якими були щасливими, трохи сумуємо, але наповнюємось новим зарядом сил на нашу щоденну боротьбу.

Саме завдяки тим спогадам та підтримці рідних людей тримається кожен фронт, особливо це важливо для наших ЗСУ.

А поки українські військові відправляють окупантів у різних напрямках, що зводяться до нашого кордону, мирному населенню варто дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони.

В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак противник провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

Наші воїни утримують контроль у місті Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару поблизу населеного пункту Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.

Про нього безліч розмов, а слова після гучних вибухів, що то працює ППО, звучать як гарне заспокійливе. Читай, що таке ППО та як визначити його роботу за звуком.