Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 июня

Просматривая иногда фото из такого далекого мирного прошлого, вспоминая, как были счастливы, немного грустим, но наполняемся новым зарядом сил на нашу ежедневную борьбу.

Именно благодаря воспоминаниям и поддержке родных людей держится каждый фронт, особенно это важно для наших ВСУ.

А пока украинские военные отправляют оккупантов в разных направлениях, что сводятся к нашей границе, мирному населению следует прислушаться к украинскому Генштабу, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Оперативная обстановка в Украине на 7 июня 2022 года

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны.

В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак противник провел дистанционное минирование участков местности.

На Славянском направлении ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Наши подразделения успешно отразили штурм на направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вблизи населенного пункта Ротов.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

О нем множество разговоров, а слова после громких взрывов, что работает ПВО, звучат как хорошее успокоительное. Читай, что такое ПВО и как определить его работу по звуку.