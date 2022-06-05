Путін підійматиме ставки. Вадим Денисенко про те, як реагувати на нові погрози президента РФ

Володимир Путін продовжує погрожувати Україні новими обстрілами. Нещодавно він заявив: якщо Україні передадуть реактивні снаряди далекої дальності, то РФ цілитиме ракетами по нашій країні туди, куди ще не стріляла.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, як ставитися до погроз Путіна.

— Я вважаю, що це погроза словами. Ми повинні розуміти, що Путін завжди намагається підіймати ставки.

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За його словами, остання стаття Джо Байдена стосовно того, що США буде робити стосовно України, а що — ні, була розцінена президентом РФ як слабкість.

Чого Путін може цим досягти, то це виграти певний час, — каже Денисенко.

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За словами Денисенка, ці заяви Путіна можуть вплинути на часові рамки по розв’язанню цілої низки питань, що пов’язані з допомогою США Україні. Це можна бачити по виступах генералів у конгресі та публікаціях в серйозних виданнях.

Також, завдяки цим заявам президента РФ, можна зробити висновки, що Росія боїться таких систем залпового вогню, які можуть кардинально змінити хід бойових дій. Але Денисенко наголошує, що слова Путіна про нові обстріли України — це спроба тиску на США.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що допомога Європи не може бути одноразовою, адже ми ввійшли у затяжну фазу війни.