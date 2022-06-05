Ми увійшли в затяжну війну і Захід має зрозуміти, що ця підтримка надовго – Ганна Маляр

Уже понад сто днів наша армія боронить територіальну цілісність України перед російським ворогом. І за цей час весь світ зрозумів — українська армія є армією НАТОвського зразку. Про це говорить і заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські дипломати постійно наголошують закордонним партнерам по необхідність допомагати Україні та її армії.

Наша армія є сильною, але без зброї ми не переможемо російську навалу. Про це і треба говорити.

Також Маляр зазначила, що до 24 лютого українська армія виконала подекуди більше стандартів, ніж у країнах-членах НАТО.

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Російські війська і досі не покидають своїх терористичних принципів — закидають мирні райони країни ракетами посеред ночі. Тож і українцям, і європейцям час зрозуміти: допомога, котру зараз надають країни Європи та США, не може бути одноразовою.

Ця допомога має тривати аж до нашої перемоги над російською армією. Ми зайшли у затяжну війну, тож підтримка нам потрібна буде до кінця.

Також Ганна Маляр наголосила, що Україна — не є кінцевою метою Путіна. Якщо російська армія переможе українців — він піде далі.

Загалом же, Маляр констатує: Київ тепер перебуває під постійним “прицілом” та завжди знаходить у небезпеці. Також вона закликала українців не забувати про небезпеку та не піддаватися хибному враженню, начебто війна відступила від того чи іншого населеного пункту.

Попри те, що ми відкинули їх далеко від столиці, Київ все одно залишається основною ціллю РФ.

— Якщо говорити про війну, то для України вона стала перевіркою на дорослість. Слабкість, сум та жаль до себе — це дитячий підхід. Українське суспільство щодня проходить цей тест, і складає його успішно.

Українці готові іти до кінця і живуть інтересами держави, а не власними.

Щодо Західних партнерів, Маляр запевняє — для них це уже перевірка на гідність. Адже якщо їхнє суспільство не готове “грати в довгу” — а це хоча б декілька місяців, то чого варті європейські цінності та цивілізація, яку вони стільки років будували.

— За понад сто днів війни український народ та наша держава пройшли своє націєтворення значно ефективніше, аніж за сотні років до цього.

Це трагічна історія. Але це і визначальний період — коли у нас вперше є можливість перемогти Росію. Вперше і назавжди.

Також, за словами Ганни Маляр, тепер для всього світу стала зрозуміла і ключова мета РФ: у руйнуванні української державності та знищення українців як нації.

Підтвердженням слів Маляр став обстріл Харківської області 5 червня — там російські військові застосували фосфорні бомби.