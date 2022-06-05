Росія застосувула фосфорні бомби на Харківщині та безжально обстрілює міста: яка ситуація зараз

Російська армія застосувала на Харківщині фосфорні бомби. Знову є поранені серед мирних жителів.

Вже втретє ворог обстріляв аероклуб, що в селі Коротич біля обласного центру. Зруйновані ангари, вся авіаційна техніка — спортивні й тренувальні літаки. В цьому клубі вчилися літати всі охочі, польоти були як тренувальні, так і туристичні.

Сюди на фестивалі з усього світу приїздили ті, хто марив небом. В аероклубі наголошують — на території аеродрому жодних військових літаків або вертольотів, чи іншої військової техніки не було. Але окупанти наполегливо по ньому гатять.

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В області за добу зазнали поранень шість мирних жителів. Окупанти обстріляли Чугуїв — травмовано 52-річного чоловіка. Двоє поранених у селах Коробочкине та Чкаловське, є травмовані через обстріли в Малинівці та Балаклії. Окупанти знову гатили по Циркунах.

З важкої зброї обстріляли Дергачі. За даними генштабу в районі села Черкаські Тишки російська армія застосувала заборонені фосфорні боєприпаси. Ворог гатить по наших позиціях, щоб не дати Збройним силам просуватися вперед.

А на Ізюмщині окупанти завершили перегрупування військ та намагаються наступати у напрямках сіл Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов звернувся до містян із закликом не втрачати віри та боротися за Україну.

Ми разом: цінуйте кожного, хто поруч, вірте у наші Збройні сили, вірте кожен в себе. Перемога обов’язково буде за нами, бо ми на своїй землі, боремося за свої та за європейські цінності. Слава Україні!

До Харкова щодня повертаються близько 2-3 тисяч людей, і багато хто не знає, чи вціліла його квартира. В міській раді запустили чат-бот, зареєструвавшись в якому можна дізнатися, чи є в будинку вода, газ, чи не завалений прохід у під’їзд.

Однак інформація є поки не по всіх будинках. Ворог зруйнував третину житлового фонду міста, півтисячі будинків не можна відновити. І обслідувати всі поки теж не вдалося.

З першого червня харків’янам знову нараховуватимуть оплату за комунальні послуги. А усі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані.

А яка ситуація на іншій території України, де ведуться бойові дії — читай у матеріалі.