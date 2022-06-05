Россия применила фосфорные бомбы в Харьковской области и безжалостно обстреливает города: какая ситуация сейчас

Российская армия применила в Харьковской области фосфорные бомбы. Есть ранены среди мирных жителей.

Уже в третий раз враг обстрелял аэроклуб в селе Коротич возле областного центра. Разрушены ангары, вся авиационная техника — спортивные и тренировочные самолеты. В этом клубе учились летать все желающие, полеты были как тренировочные, так и туристические.

Сюда на фестивале со всего мира приезжали те, кто любил небо. В аэроклубе отмечают — на территории аэродрома никаких военных самолетов, вертолетов или другой военной техники не было. Но оккупанты настойчиво по нему стреляют.

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В области за сутки получили ранения шесть мирных жителей. Оккупанты обстреляли Чугуев — травмирован 52-летний мужчина. Двое раненых в селах Коробочкино и Чкаловское, травмированы из-за обстрелов в Малиновке и Балаклее. Оккупанты снова били по Циркунам.

Из тяжелого оружия обстреляли Дергачи. По данным генштаба в районе села Черкасские Тишки, российская армия применила запрещенные фосфорные боеприпасы. Враг бьет по нашим позициям, чтобы не дать вооруженным силам продвигаться вперед.

А на Изюмском направлении оккупанты завершили перегруппировку войск и пытаются наступать в направлениях сел Довгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов обратился к горожанам с призывом не терять веры и бороться за Украину.

Мы вместе: цените каждого, кто рядом, верьте в наши вооруженные силы, верьте каждый в себя. Победа обязательно будет за нами, потому что мы на своей земле, боремся за свои и европейские ценности. Слава Украине!

В Харьков ежедневно возвращаются около 2-3 тысяч человек, и многие не знают, уцелела ли его квартира. В городском совете запустили чат-бот, зарегистрировавшись в котором можно узнать есть ли в доме вода, газ, не завален ли проход в подъезд.

Однако информация есть пока не по всем домам. Враг разрушил треть жилого фонда города, полтысячи домов нельзя восстановить. И обследовать все пока тоже не удалось.

С первого июня харьковчанам снова будут начисляться оплата за коммунальные услуги. Все начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня будут списаны.

А какая ситуация на другой территории Украины, где ведутся боевые действия, читай в материале.