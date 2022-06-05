Мы вошли в затяжную войну и Запад должен понять, что эта поддержка надолго – Анна Маляр

Уже больше ста дней наша армия защищает территориальную целостность Украины перед российским врагом. И за это время весь мир понял, что украинская армия является армией НАТОвского образца. Об этом говорит и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
По её словам, украинские дипломаты постоянно подчеркивают перед зарубежными партнерами о необходимости помогать Украине и её армии.
Наша армия сильна, но без оружия мы не победим российскую армию. Об этом и нужно говорить.
Наша армия сильна, но без оружия мы не победим российскую армию. Об этом и нужно говорить.
Также Маляр отметила, что до 24 февраля украинская армия выполнила кое-где больше стандартов, чем в странах-членах НАТО.
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Российские войска до сих пор не покидают своих террористических принципов — забрасывают мирные районы страны ракетами ночью. Поэтому и украинцам, и европейцам пора понять: помощь, которую сейчас оказывают страны Европы и США, не может быть одноразовой.
Эта помощь должна продолжаться до нашей победы над русской армией. Мы зашли в затяжную войну, так что поддержка нам потребуется до конца.
Эта помощь должна продолжаться до нашей победы над русской армией. Мы зашли в затяжную войну, так что поддержка нам потребуется до конца.
Также Анна Маляр подчеркнула, что Украина — не конечная цель Путина. Если российская армия победит украинцев, то он пойдет дальше.
Маляр констатирует: Киев теперь находится под постоянным “прицелом”. Также она призвала украинцев не забывать об опасности и не поддаваться ложному впечатлению, будто война отступила от того или иного населенного пункта.
Несмотря на то, что мы отбросили их вдаль от столицы, Киев все равно остается основной целью РФ.
Несмотря на то, что мы отбросили их вдаль от столицы, Киев все равно остается основной целью РФ.
— Если говорить о войне, то для Украины она стала проверкой на взрослость. Слабость, печаль и жалость к себе — это детский подход. Украинское общество ежедневно проходит этот тест и сдает его успешно.
Украинцы готовы идти до конца и живут интересами государства, а не собственными.
Украинцы готовы идти до конца и живут интересами государства, а не собственными.
Относительно Западных партнеров Маляр уверяет — для них это уже проверка на достоинство. Ведь если их общество не готово “играть в долгую”, а это хотя бы несколько месяцев, то чего стоят европейские ценности и цивилизация, которую они столько лет строили.
— За более чем 100 дней войны украинский народ и наше государство прошли построение нации значительно эффективнее, чем за сотни лет до этого.
Это трагическая история. Но это и определяющий период, когда у нас впервые есть возможность победить Россию. Впервые и навсегда.
Это трагическая история. Но это и определяющий период, когда у нас впервые есть возможность победить Россию. Впервые и навсегда.
Также, по словам Анны Маляр, теперь всему миру стала понятна и ключевая цель РФ: в разрушении украинской государственности и уничтожении украинцев как нации.
Подтверждением слов Маляр стал обстрел Харьковской области 5 июня — там российские военные применили фосфорные бомбы.