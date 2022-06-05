Мы вошли в затяжную войну и Запад должен понять, что эта поддержка надолго – Анна Маляр

Уже больше ста дней наша армия защищает территориальную целостность Украины перед российским врагом. И за это время весь мир понял, что украинская армия является армией НАТОвского образца. Об этом говорит и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, украинские дипломаты постоянно подчеркивают перед зарубежными партнерами о необходимости помогать Украине и её армии.

Наша армия сильна, но без оружия мы не победим российскую армию. Об этом и нужно говорить.

Также Маляр отметила, что до 24 февраля украинская армия выполнила кое-где больше стандартов, чем в странах-членах НАТО.

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Российские войска до сих пор не покидают своих террористических принципов — забрасывают мирные районы страны ракетами ночью. Поэтому и украинцам, и европейцам пора понять: помощь, которую сейчас оказывают страны Европы и США, не может быть одноразовой.

Эта помощь должна продолжаться до нашей победы над русской армией. Мы зашли в затяжную войну, так что поддержка нам потребуется до конца.

Также Анна Маляр подчеркнула, что Украина — не конечная цель Путина. Если российская армия победит украинцев, то он пойдет дальше.

Маляр констатирует: Киев теперь находится под постоянным “прицелом”. Также она призвала украинцев не забывать об опасности и не поддаваться ложному впечатлению, будто война отступила от того или иного населенного пункта.

Несмотря на то, что мы отбросили их вдаль от столицы, Киев все равно остается основной целью РФ.

— Если говорить о войне, то для Украины она стала проверкой на взрослость. Слабость, печаль и жалость к себе — это детский подход. Украинское общество ежедневно проходит этот тест и сдает его успешно.

Украинцы готовы идти до конца и живут интересами государства, а не собственными.

Относительно Западных партнеров Маляр уверяет — для них это уже проверка на достоинство. Ведь если их общество не готово “играть в долгую”, а это хотя бы несколько месяцев, то чего стоят европейские ценности и цивилизация, которую они столько лет строили.

— За более чем 100 дней войны украинский народ и наше государство прошли построение нации значительно эффективнее, чем за сотни лет до этого.

Это трагическая история. Но это и определяющий период, когда у нас впервые есть возможность победить Россию. Впервые и навсегда.

Также, по словам Анны Маляр, теперь всему миру стала понятна и ключевая цель РФ: в разрушении украинской государственности и уничтожении украинцев как нации.

Подтверждением слов Маляр стал обстрел Харьковской области 5 июня — там российские военные применили фосфорные бомбы.