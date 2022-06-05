Контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку та тривожні дзвіночки з Білорусі — військовий експерт про ситуацію на фронті

Військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі телемарафону про контратаку українців у Сєвєродонецьку, можливі ракетні удари рашистів по центру Києва та наступ з Білорусі.

Контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку

Як повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів сили ЗСУ відкинули їх. Станом на 5 червня місто поділено навпіл.

Ми продовжуємо виконувати завдання оборонної операції та наносити максимальні ураження противнику, якщо ситуація дозволяє це робити, — коментує Грабський.

Утім варто розуміти, що контратака не може принести таких масштабних результатів, як контрнаступ. Адже це тактична дія, яка має на меті вирівняти сили та завдати шкоди противнику на невеликій території.

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Чому росіяни не чіпають центр Києва

Путін боїться нового постачання зброї Україні від західних партнерів, зокрема ракет дальнього радіуса дії. Тому він уже заявив, що в такому разі битиме своїми ракетами в такі місця, куди донині росіяни не влучали.

Військовий експерт припускає, що це можуть бути залізничні вузли, енергогенерувальні підприємства, каскад електростанцій і дамб на Дніпрі тощо.

Утім за понад 100 днів повномасштабного наступу Росія ще не чіпала історичний центр Києва.

Я можу припустити, що це через те, що стратегічна мета Російської Федерації залишається незмінною: знищення України як держави. Тож щоб придати цьому якийсь легітимний вигляд, їм потрібно посадити свою маріонетку в Києві. Тобто показати, що Київ залишився неушкодженим, — зазначає пан Сергій.

Чи готова Білорусь вступити у війну проти України

Білорусь ще не готова. Натомість ми спостерігаємо певні ознаки, які свідчать про те, що ситуація там має тенденцію до загострення, — пояснює експерт.

Йдеться про:

створення оперативного командування, яке направлене проти України;

постійне тренування військових сил на білорусько-українському кордоні;

постійну ротацію;

перекидання на південь Білорусі військових сил;

створення районів запусків оперативно-тактичних ракет як білоруських Точок-У, так і російських Іскандерів;

оголошення про створення народного ополчення тощо.

Тобто поки триває війна жодному регіону України не можна розслаблятись.

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