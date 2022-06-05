Контратака ВСУ в Северодонецке и тревожные звоночки с Беларуси — военный эксперт о ситуации на фронте

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона о контратаке украинцев в Северодонецке, возможных ракетных ударах рашистов по центру Киева и наступлении из Беларуси.
Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней силы ВСУ отвергли их. По состоянию на 5 июня город поделен пополам.
Мы продолжаем выполнять задачи оборонной операции и наносить максимальные поражения противнику, если ситуация позволяет это делать, — комментирует Грабский.
Мы продолжаем выполнять задачи оборонной операции и наносить максимальные поражения противнику, если ситуация позволяет это делать, — комментирует Грабский.
Впрочем, следует понимать, что контратака не может принести таких масштабных результатов, как контрнаступление. Ведь это тактическое действие, которое имеет целью выравнять силы и нанести вред противнику на небольшой территории.
Путин боится новой поставки оружия Украине от западных партнеров, в частности, ракет дальнего радиуса действия. Поэтому он уже заявил, что в таком случае будет бить своими ракетами в такие места, куда до сих пор россияне не попадали.
Военный эксперт предполагает, что это могут быть железнодорожные узлы, энергогенерирующие предприятия, каскад электростанций и дамб на Днепре и т.д.
Впрочем, за более чем 100 дней полномасштабного наступления Россия еще не трогала исторический центр Киева.
Я могу предположить, что это потому, что стратегическая цель Российской Федерации остается неизменной: уничтожение Украины как государства. Чтобы придать этому какой-то легитимный вид, им нужно посадить свою марионетку в Киеве. То есть показать, что Киев остался невредимым, — отмечает господин Сергей.
Я могу предположить, что это потому, что стратегическая цель Российской Федерации остается неизменной: уничтожение Украины как государства. Чтобы придать этому какой-то легитимный вид, им нужно посадить свою марионетку в Киеве. То есть показать, что Киев остался невредимым, — отмечает господин Сергей.
Белорусь еще не готова. В то же время мы наблюдаем определенные признаки, свидетельствующие о том, что ситуация там имеет тенденцию к обострению, — объясняет эксперт.
Белорусь еще не готова. В то же время мы наблюдаем определенные признаки, свидетельствующие о том, что ситуация там имеет тенденцию к обострению, — объясняет эксперт.
Речь идет о:
То есть пока идет война ни одному региону Украины нельзя расслабляться.
Харьковскую область обстреляли фосфорными бомбами. Вновь есть раненные среди мирных жителей. Смотри, какая ситуация сейчас в регионе.