Контратака ВСУ в Северодонецке и тревожные звоночки с Беларуси — военный эксперт о ситуации на фронте

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона о контратаке украинцев в Северодонецке, возможных ракетных ударах рашистов по центру Киева и наступлении из Беларуси.

Контратака ВСУ в Северодонецке

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней силы ВСУ отвергли их. По состоянию на 5 июня город поделен пополам.

Мы продолжаем выполнять задачи оборонной операции и наносить максимальные поражения противнику, если ситуация позволяет это делать, — комментирует Грабский.

Впрочем, следует понимать, что контратака не может принести таких масштабных результатов, как контрнаступление. Ведь это тактическое действие, которое имеет целью выравнять силы и нанести вред противнику на небольшой территории.

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Почему россияне не трогают центр Киева

Путин боится новой поставки оружия Украине от западных партнеров, в частности, ракет дальнего радиуса действия. Поэтому он уже заявил, что в таком случае будет бить своими ракетами в такие места, куда до сих пор россияне не попадали.

Военный эксперт предполагает, что это могут быть железнодорожные узлы, энергогенерирующие предприятия, каскад электростанций и дамб на Днепре и т.д.

Впрочем, за более чем 100 дней полномасштабного наступления Россия еще не трогала исторический центр Киева.

Я могу предположить, что это потому, что стратегическая цель Российской Федерации остается неизменной: уничтожение Украины как государства. Чтобы придать этому какой-то легитимный вид, им нужно посадить свою марионетку в Киеве. То есть показать, что Киев остался невредимым, — отмечает господин Сергей.

Готова ли Беларусь вступить в войну против Украины

Белорусь еще не готова. В то же время мы наблюдаем определенные признаки, свидетельствующие о том, что ситуация там имеет тенденцию к обострению, — объясняет эксперт.

Речь идет о:

создании оперативного командования, направленного против Украины;

постоянной тренировке военных сил на белорусско-украинской границе;

постоянной ротации;

перебрасывании на юг Беларуси военных сил;

создании районов запусков оперативно-тактических ракет как белорусских Точек-У, так и российских Искандеров;

объявлении о создании народного ополчения и т.д.

То есть пока идет война ни одному региону Украины нельзя расслабляться.

Харьковскую область обстреляли фосфорными бомбами. Вновь есть раненные среди мирных жителей. Смотри, какая ситуация сейчас в регионе.