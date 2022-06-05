Путин будет поднимать ставки. Вадим Денисенко о том, как реагировать на новые угрозы президента РФ

Владимир Путин продолжает угрожать Украине новыми обстрелами. Недавно он заявил: если Украине передадут реактивные снаряды далекой дальности, то РФ будет целить ракетами по нашей стране туда, куда еще не стреляла.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, как относиться к угрозам Путина.

— Я считаю, что это угроза словами. Мы должны понимать, что Путин всегда пытается поднимать ставки.

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По его словам, последняя статья Джо Байдена относительно того, что США будет делать в отношении Украины, а что — нет, была расценена президентом РФ как слабость.

Чего Путин может этим достичь, это выиграть определенное время, — говорит Денисенко.

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По словам Денисенко, эти заявления Путина могут повлиять на временные рамки по решению целого ряда вопросов, связанных с помощью США Украины. Это можно видеть по выступлениям генералов в конгрессе и публикациям в серьезных изданиях.

Также благодаря этим заявлениям президента РФ можно сделать выводы, что Россия боится таких систем залпового огня, которые могут кардинально изменить ход боевых действий. Но Денисенко отмечает, что слова Путина о новых обстрелах Украины — это попытка давления на США.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что помощь Европы не может быть одноразовой, ведь мы вошли в затяжную фазу войны.