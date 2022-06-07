Жизнь или смерть: Николаев обстреливают Пионами, местные власти просят эвакуироваться

Каждый день в течение недели Николаев и область российские оккупанты обстреливают со стороны Херсона.

Они используют системы, которые не славятся прицельностью, зато могут разрушить панельную многоэтажку.

В Николаеве и на окрестностях уже много пострадавших и погибших, поэтому местные власти советуют жителям эвакуироваться в более безопасное место.

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Кроме окрестностей пострадали и ближние села, в результате чего ранено 29 человек.

В нескольких частных домах повреждены крыши, выбиты стекла, двери, изуродованы заборы — это только начало.

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Один житель Николаева, который жил окраине города, погиб в результате обстрела системой Пион. Друг погибшего рассказывает, что просто забыл воду для кофе и вернулся — это его спасло.

Услышал взрыв, а когда вернулся, товарищ уже погиб.

Еще один житель Николаева погиб утром в результате артиллерийских обстрелов. Снаряд взорвался у гаража в доме, делится товарищ погибшего.

Он только что приехал, чтобы отремонтировать микроавтобус, как вдруг рвануло. Осколками также повреждены две машины. Одна из них сгорела.

Эти истории только доказывают тезисы пресс-офицера Николаевской областной военной администрации Дмитрия Плетенчука о том, что оккупанты обстреливают хаотично.

Удары, по его словам, наносились по гражданским районам, по частному жилому сектору. Ни в какие военные объекты они не попали.

Между тем, в Харькове довольно напряженная ситуация. Враг применяет фосфорные бомбы и обстреливает города Харьковской области. Подробнее о ситуации в области читай в нашем материале.