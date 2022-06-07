Жизнь или смерть: Николаев обстреливают Пионами, местные власти просят эвакуироваться

Каждый день в течение недели Николаев и область российские оккупанты обстреливают со стороны Херсона.
Они используют системы, которые не славятся прицельностью, зато могут разрушить панельную многоэтажку.
В Николаеве и на окрестностях уже много пострадавших и погибших, поэтому местные власти советуют жителям эвакуироваться в более безопасное место.
Кроме окрестностей пострадали и ближние села, в результате чего ранено 29 человек.
В нескольких частных домах повреждены крыши, выбиты стекла, двери, изуродованы заборы — это только начало.
Один житель Николаева, который жил окраине города, погиб в результате обстрела системой Пион. Друг погибшего рассказывает, что просто забыл воду для кофе и вернулся — это его спасло.
Услышал взрыв, а когда вернулся, товарищ уже погиб.
Услышал взрыв, а когда вернулся, товарищ уже погиб.
Еще один житель Николаева погиб утром в результате артиллерийских обстрелов. Снаряд взорвался у гаража в доме, делится товарищ погибшего.
Он только что приехал, чтобы отремонтировать микроавтобус, как вдруг рвануло. Осколками также повреждены две машины. Одна из них сгорела.
Он только что приехал, чтобы отремонтировать микроавтобус, как вдруг рвануло. Осколками также повреждены две машины. Одна из них сгорела.
Эти истории только доказывают тезисы пресс-офицера Николаевской областной военной администрации Дмитрия Плетенчука о том, что оккупанты обстреливают хаотично.
Удары, по его словам, наносились по гражданским районам, по частному жилому сектору. Ни в какие военные объекты они не попали.
Между тем, в Харькове довольно напряженная ситуация. Враг применяет фосфорные бомбы и обстреливает города Харьковской области. Подробнее о ситуации в области читай в нашем материале.