В кранах — ни капли. Как Николаев девять месяцев выживает без воды

Николаев до сих пор без питьевой воды в кранах. Еще в апреле оккупанты намеренно подорвали водопровод, по которому подавали днепровскую воду, чтобы почти полумиллионный город лишить водоснабжения.

Благодарю тех, кто возит нам эту воду, иначе воды негде взять, тем более бесплатно. Это очень спасает нас в такие трудные времена, — рассказывает жительница Николаева Елена.

Сейчас, после освобождения Херсона, быстро восстановить трубопровод коммунальщикам не удается из-за постоянных обстрелов россиян.

Поэтому в Николаеве, как и предыдущие девять месяцев, набирают воду в баклажки из скважин.

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В Николаевводоканале пока не дают прогнозов, когда возобновятся поставки нормальной воды в город.

Какая сейчас ситуация в Николаеве — смотри на Вікнах.

Раньше мы рассказывали, почему местные власти просят эвакуироваться жителей Николаева и как это сделать.

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