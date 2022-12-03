В кранах — ни капли. Как Николаев девять месяцев выживает без воды

Украина

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Луиза Еремина 03 декабря 2022, 16:00

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Наша ПВО укрепляет силы! Как Украина готовится защищать небо от вражеских атак
Карта бойових дій в Україні 03.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:08
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