Самая горячая точка на всем участке фронта! Что происходит на подступах к Бахмуту сегодня

В окрестностях Бахмута беспрестанно продолжаются бои. Прямо в эти минуты вражеская пехота штурмует подступы к городу. По самому Бахмуту тоже регулярно прилетает.

Без преувеличения на сегодня это самая горячая точка на всем участке фронта. Авиация, реактивная и ствольная артиллерия. Благодаря им россияне разбирают город на кирпичи.

По нашим защитникам сначала отрабатывает вражеская артиллерия, а затем волнами суют мобилизованные — их Кремлю не жалко. Пока украинские воины заняты их уничтожением, с флангов подходят кадровые российские военные.

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Так захватчики пытаются выбить ВСУ с позиций. Однако украинские армейцы дают достойный отпор. Поэтому уже полгода оккупанты никак не могут захватить Бахмут.

Похоже, они повторяют те же ошибки, что и в Северодонецке. Изнуряют свои ресурсы для получения незначительного тактического преимущества. Дальше наступление захлебывается.

Нашим защитникам, конечно, тяжело. Но они признаются, что все мотивированы и знают свою работу.

Карта боевых действий в Украине подскажет тебе более подробно, что происходит на линии фронта сегодня.

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