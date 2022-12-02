Украина

Самая горячая точка на всем участке фронта! Что происходит на подступах к Бахмуту сегодня

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 02 декабря 2022, 17:30

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На передовой энергофронта — как украинские специалисты возобновляют питание, рискуя собственной жизнью
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0:04:35
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Сразу началась сортировка, а самое страшное — все чаще исчезали люди: как жило Высокополье под оккупацией
Самая горячая точка на всем участке фронта! Что происходит на подступах к Бахмуту сегодня
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