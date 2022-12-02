Актуальная карта боевых действий в Украине 2 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Эта зима станет последней для тысяч российских захватчиков, решивших пересечь границу с Украиной с оружием в руках.

Ведь, пока они замерзают в своих окопах, наших защитников греют качественная зимняя амуниция и поддержка всего украинского народа.

ВСУ продолжают выполнять свою работу, а ты прислушивайся к Генштабу. Он подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 декабря 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что усилия россиян вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что захватчики не извлекли уроки из предыдущих военных кампаний, сосредоточенных на взятии неважных населенных пунктов.

Оккупанты ведут наступательные действия в районе Авдеевки-Донецка. А еще российские и украинские источники указывают, что в РФ до сих пор продолжаются частичные мобилизационные меры.

Российские войска обороняются от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная. Кроме того, ВСУ проводят военную операцию на Кинбурнской косе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 декабря 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

ракетный удар по позициям украинских войск в Харьковской области ;

; 16 авиационных ударов, в том числе по Белогорью Запорожской области,

Запорожской области, удары из реактивных систем залпового огня по Херсону.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском направлении россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Костобобров и Гремяч Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Свободная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье Сумской области. На Слобожанском направлении противник удерживает свои войска в приграничных районах Белгородской области. Захватчики ударили из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Двуречная и Западная Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне ведут оборону. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении противник сосредотачивается на наступательных действиях. От огневого поражения из танков и артиллерии пострадали районы Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Зализного и Нью-Йорка Донецкой области. На Авдеевском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и артиллерии разных типов подверглись районы Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. На Новопавловском направлении враг обороняется. Были российские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Прасковьевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области. На Запорожском направлении оккупанты обороняются. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Зализничного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области. На Херсонском направлении россияне защищают ранее занятые рубежи. Обстрелам подверглись, в частности, Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг терроризирует из артиллерии Херсон.

Читать по теме Зима началась с хороших новостей! 50 защитников Украины освободили из плена Рассказываем об обмене военнопленными 1 декабря.

По данным Генштаба, россияне отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации населенных пунктов Запорожской области.

Например, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в отделении полиции и учебном заведении. В Пологах и Инженерном оккупанты выезжают из домов, где их расквартировали, и вывозят украденное имущество.

А в Бурчаке оккупационные власти проводят перепись для так называемой “добровольной” эвакуации населения.

За предыдущие дни в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери россиян достигли более 230 ранеными.

Уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Авиация Украины в течение суток нанесла:

14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

В Никополе в Днепропетровской области не осталось ни одного района, куда бы не прилетали российские снаряды. Смотри, какая сейчас ситуация в Никополе.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!