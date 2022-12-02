Актуальная карта боевых действий в Украине 2 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Эта зима станет последней для тысяч российских захватчиков, решивших пересечь границу с Украиной с оружием в руках.
Ведь, пока они замерзают в своих окопах, наших защитников греют качественная зимняя амуниция и поддержка всего украинского народа.
ВСУ продолжают выполнять свою работу, а ты прислушивайся к Генштабу. Он подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что усилия россиян вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что захватчики не извлекли уроки из предыдущих военных кампаний, сосредоточенных на взятии неважных населенных пунктов.
Оккупанты ведут наступательные действия в районе Авдеевки-Донецка. А еще российские и украинские источники указывают, что в РФ до сих пор продолжаются частичные мобилизационные меры.
Российские войска обороняются от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная. Кроме того, ВСУ проводят военную операцию на Кинбурнской косе.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
Ситуация на фронте по направлениям:
По данным Генштаба, россияне отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации населенных пунктов Запорожской области.
Например, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в отделении полиции и учебном заведении. В Пологах и Инженерном оккупанты выезжают из домов, где их расквартировали, и вывозят украденное имущество.
А в Бурчаке оккупационные власти проводят перепись для так называемой “добровольной” эвакуации населения.
За предыдущие дни в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери россиян достигли более 230 ранеными.
Уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
Авиация Украины в течение суток нанесла:
В Никополе в Днепропетровской области не осталось ни одного района, куда бы не прилетали российские снаряды. Смотри, какая сейчас ситуация в Никополе.
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